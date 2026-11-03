Схема "Гирлянда": как в Украине наживались на промышленных электростанциях, замаскированных под сельские хаты

Правоохранители разоблачили махинации с солнечными электростанциями в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Закарпатской областях

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Народная мудрость учит: если на воротах коммерческой солнечной электростанции написано "частное домохозяйство" — не верь глазам своим: в Украине годами действовала отлаженная теневая индустрия, где под видом скромных сельских домов, сараев, недостроев и даже многоквартирных домов прятали мощные промышленные энергообъекты.

Организаторы – от топ-менеджеров облэнерго до чиновников миграционной службы – искусственно дробили крупные солнечные электростанции (СЭС) на десятки мелких "фантомов" мощностью до 30 кВт, оформляя их как частные домохозяйства. Это позволяло им беспрепятственно обходить строгие лицензионные требования для бизнеса и годами выкачивать из государственного бюджета сотни миллионов гривен по льготному "зеленому" тарифу.

Журналисты "Телеграфа" изучили материалы уголовных производств и выяснили, как устроен этот солнечный блеф в масштабах всей страны — от Закарпатья до Подолья.

Солнечная дыра

Годами в украинских профильных энергетических кругах не утихают дискуссии вокруг целесообразности "зеленого" тарифа. Традиционные энергетики критикуют льготы из-за высокой финансовой нагрузки на государство. Сторонники возобновляемой энергетики отстаивают этот подход как инструмент привлечения инвестиций, выполнения обязательств перед ЕС и развития энергонезависимости населения, что стало критически важным в условиях войны.

В этом глобальном дискурсе особое место занимает именно солнечная генерация, где правила игры законодательно разделены на два совершенно разных лагеря — коммерческие промышленные СЭС и мелкие установки частных домохозяйств.

Для коммерческого солнечного бизнеса государство существенно усилило требования, урезав тарифные ставки и внедрив жесткие процедуры лицензирования НКРЭКУ, налогообложения и конкурсных аукционов. Промышленные СЭС, которые хотят фиксированных выплат, вынуждены работать через государственного трейдера "Гарантированный покупатель", полностью завися от его задержек с расчетами. Хотя бизнес имеет альтернативу — свободно продавать электричество на открытом рынке — рыночные цены нестабильны и существенно ниже "зеленого" тарифа, что значительно продлевает сроки окупаемости объектов.

Однако для обычных граждан с панелями общей мощностью до 30 кВт условия долго оставались максимально упрощенными. Местные энергопоставщики обязаны были гарантированно выкупать чистые излишки дневного электричества по фиксированному тарифу. Это освобождало бытовых потребителей от сложных корпоративных процедур, лицензирования и мороки с НДС (регистрации, ведения учета и ежемесячной отчетности).

Поэтому неудивительно, что со временем сформировалась тенденция, когда условия, направленные на стимулирование возобновляемой энергетики среди простых граждан, начали использовать в промышленных масштабах через так называемые "гирляндные" схемы. Зачем строить промышленную СЭС, проходить сложное лицензирование и месяцами ждать заблокированных из-за долгового коллапса в "Укрэнерго" выплат? Значительно выгоднее было искусственно раздробить один крупный объект на десятки мелких участков и оформить их как частные домохозяйства на подставных лиц.

Главной движущей силой этой трансформации стал более высокий тариф и гарантия быстрых выплат. Так, согласно постановлению НКРЭКУ №1613, тариф для домашних СЭС, запущенных в 2017-2019 годах, составляет солидные 932,45 коп./кВт-ч, а для станций 2020-2023 годов — 838,10 коп./кВт-ч без НДС.

В то же время средняя промышленная ставка для СЭС, данным Регулятора, зафиксировалась ориентировочно на уровне 658,22 коп./кВт-ч. Разница составляла от 1,80 до 3 гривен на каждый кВт-ч. К тому же расчеты с бытовыми потребителями осуществлялись по четкому приоритетному механизму, поэтому уровень выплат людям традиционно держался на отметке 90-100%, тогда как коммерция могла ждать свои деньги годами.

"Телеграф" уже описывал "Гирляндную" махинацию в Винницкой области , когда коммерческая СЭС, замаскированная под 70 частных домохозяйств, годами продавала свою электроэнергию АО "Винницаоблэнерго".

Впрочем, как удалось выяснить редакции при анализе новых судебных решений, винницкий случай был лишь вершиной айсберга. В других областях организаторы схем подошли к делу с не меньшим размахом, создавая бутафорские жилые кварталы в чистом поле и оформляя промышленные мощности даже на… придомовые бани.

Кировоградский размах: солнечный микрорайон из 44 пустырей

Пример системного развертывания "гирляндной" схемы правоохранители зафиксировали на территории Кировоградской области. В материалах уголовного производства № 42021120040000019 , которое расследуют органы Национальной полиции, изучаются обстоятельства строительства масштабного солнечного комплекса в селе Богдановка Кропивницкого (ранее — Знаменского) района.

События разворачивались в течение 2019-2021 годов, когда в пределах этого населенного пункта якобы построили сразу 44 одноэтажных здания. По документам эти постройки официально зарегистрировали как частные жилые дома усадебного типа. Однако, как выяснилось впоследствии, ни одна живая душа в них селиться не собиралась.

Из судебных решений просматривается, что все эти объекты недвижимости принадлежали одному лицу и использовались им. В статусе подозреваемого (по данным официального портала "Судебная власть Украины") по делу проходит местный предприниматель Дмитрий Шулика. По данным YouControl, он также известен как основатель компаний с Кировоградщины ООО "ЦЕДАР" (производство напитков), ООО "ИНТЕР-СТАЛЬ" (оптовая торговля стройматериалами) и ЧП "КУББ" (выращивание с/х культур).

По версии следствия, на земельном участке каждого из этих 44 домохозяйств установили солнечные электростанции мощностью до 30 кВт. Все они подключены к общей электрической сети и начали генерировать объемы энергии по приоритетному тарифу для населения. Фактически, под ширмой мирного сельского квартала функционировала единая большая солнечная площадка общей мощностью более 1,3 МВт.

Важно понимать, что подобный солнечный блеф не мог являться единоличным шагом отдельного предпринимателя. Для того чтобы промышленная площадка получила статус 44 "частных домохозяйств", организаторам были необходимы официальные разрешительные документы и регистрационные процедуры. Как минимум для подключения объектов должны были привлекаться:

Органы Государственного архитектурно-строительного контроля: где регистрировались декларации о якобы полной готовности этих объектов к эксплуатации;

где регистрировались декларации о якобы полной готовности этих объектов к эксплуатации; Государственные регистраторы: проводившие официальное оформление вещных прав на "дома-фантомы" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

проводившие официальное оформление вещных прав на "дома-фантомы" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество; ООО "Кировоградская областная энергоснабжающая компания" (ООО "КОЭК") и ЧАО "Кировоградоблэнерго": представители которых согласовывали технические условия, подписывали акты готовности и заключали договоры купли-продажи энергии по "зеленому" тарифу.

Заметим, что в материалах уголовного производства, кроме основного фигуранта, в настоящее время фигурируют и другие неустановленные следствием лица. Однако подозрения в отношении их не упоминаются. Следовательно, редакция обязательно пришлет запросы о роли должностных лиц, которые своими подписями и печатями фактически дали зеленый свет этому солнечному микрорайону-призраку.

Чтобы разобраться в архитектурных особенностях этого солнечного микрорайона-призрака, в рамках расследования была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперты изучили капитальные постройки и сверили их с действующими строительными нормами (ДСН). Результаты оказались красноречивыми: ни один из построенных объектов не отвечал критериям жилого дома усадебного типа. Сооружения не имели необходимых изолированных комнат, коммуникаций, надлежащей высоты потолков и условий для круглогодичного проживания. В материалах дела констатируется: в указанных псевдодомах никто никогда не проживал и хозяйственной деятельности там не велось, а собственное потребление энергии равнялось нулю.

Отсутствие реальных бытовых потребностей в домах-призраках не помешало получать реальные средства. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы на банковский счет фигуранта от ООО "Кировоградская областная энергоснабжающая компания" (ООО "КОЭК") поступило более 30 млн грн. В определениях зафиксирован финансовый ущерб от этой махинации, подтвержденный соответствующими экспертизами — противоправными действиями нанесен материальный ущерб на общую сумму 17 377 412 грн 70 коп.

Пока известно, что на 44 земельных участка, недострои и сами СЭС наложен криминальный арест. Более того, когда ООО "КОЭК" заблокировало выплату последних 7,7 млн грн, семья предпринимателя попыталась спасти деньги: жена фигуранта подала гражданский иск, требуя отдать средства как "общую совместную собственность супругов". Однако прокуратура сработала на опережение – в сентябре 2026 года суд арестовал и эти невыплаченные миллионы, передав право требования АРМА.

Попытки защиты отвоевать арестованное имущество уже дошли до высшей судебной инстанции: Кассационный уголовный суд Верховного Суда принял жалобу к рассмотрению, а само заседание было запланировано на октябрь 2026 года.

Солнечная баня в Хмельницкой области

Аналогичную "гирляндную" схему расследует ГБР в Хмельнитчине в рамках производства № 62026240010001071 , открытого в июне 2026 года. В центре расследования по признакам недостоверного декларирования (ч. 1 ст. 366-2) и мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины) оказался заведующий Чемеровецким сектором Миграционной службы области Игорь Яцковский.

По версии следствия, чиновник вместе с родственниками использовал льготы "зеленого" тарифа через искусственное разделение имущества. Земельные участки и дома в Чемеровцах и Бережанке дробили и регистрировали на его жену Елену Яцковскую и мать. Частные инвентаризаторы штамповали техпаспорта, а поссовет (с 2017 года Чемеровецкий ПС возглавляет Александр Собань. — Ред.) присваивал отдельные адреса для раздельного подключения к сетям АО "Хмельницкоблэнерго" и продаже энергии ООО "Хмельницкэнергосбыт".

"Проверяется версия о том, что ЛИЦО_4 [Яцковский] совместно со связанными лицами мог реализовать единый механизм… путем создания нескольких формально самостоятельных частных домохозяйств и генерирующих установок на основе разделения существующих объектов недвижимого имущества ", — говорится в судебных материалах .

Масштабы "семейного подряда" подтвердил обыск ГБР. Правоохранители изъяли кучу документов в цветных папках ("Дом №9", "Заречная 42" и т.п.). Наиболее циничной оказалась находка среди бумаг на объект на улице Поплавского, оформленный на жену: строительный паспорт под названием "реконструкция сарая-бани под жилой дом".

На бумаге хозяйственная баня становилась основанием для подключения новой станции. Всего по делу фигурирует не менее 8 адресов, работавших как промышленная площадка под маской бытовых потребителей.

В конце сентября 2026 года Хмельницкий горрайонный суд арестовал изъятые папки с договорами и техническими картами инверторов, признав их вещественными доказательствами. Досудебное расследование продолжается, а следствие устанавливает точный размер ущерба, нанесенного энергосистеме.

Многоквартирная СЭС в Закарпатье

Особый, можно сказать, урбанистический подход к реализации "гирляндной" схемы ГБР и Нацполиция зафиксировали в Мукачевском районе в рамках производства № 420250700000000035 . По версии следствия, организаторы махинации попытались скрыть промышленный солнечный объект в селе Березинка под маской… многоквартирного дома для получения миллионных выплат от НЭК "Укрэнерго".

Как свидетельствуют судебные материалы, в 2019 году организатор схемы приобрел здесь участок, оформил его на мать и построил частное здание площадью 291,5 кв. м. Объект был готов едва ли на 50% и стоял без кровли, окон и коммуникаций. Несмотря на это, привлеченный к делу сертифицированный инженер-инвентаризатор БТИ, вероятно, без выезда на место, изготовил технические паспорта, где на бумаге "поделил" недострой на 12 отдельных изолированных квартир.

Далее в ход пошли связи: через администратора ЦНАПа Мукачевской РГА документы на "квартиры-призраки" прошли регистрацию, а технический монтаж панелей обеспечивал директор фирмы ООО "Солр Украина". ПАО "Закарпатьеоблэнерго" открыло на каждую псевдоквартиру отдельный счет бытового потребителя, что позволило без лицензий НКРЭКУ продавать ток ООО "Закарпатьеэнергосбыт" по тарифу для населения.

С помощью анализа портала "Судебная власть Украины" редакции удалось выяснить, что главным подозреваемым по этому делу, вероятнее всего, является Юрий Штимак. В то же время тезис следствия о том, что солнечный капитал прятали за родственными связями, четко подтверждается данными Государственного земельного кадастра: согласно реестрам недвижимости, владелицей земельного участка площадью 1,76 га под этой СЭС является Мария Штимак.

Обман разоблачил анализ показаний счетчиков. В судебных материалах упоминается, что за несколько лет эта промышленная площадка выдала в сеть 4,6 млн кВт-ч электричества. В то же время на "собственные бытовые нужды" все вымышленные квартиры вместе за все время использовали лишь 14,8 тыс. кВт-ч — менее 0,3% всего объема генерации.

Махинация, как считают следователи, нанесла НЭК "Укрэнерго" материальный ущерб на 18 187 747 грн. В конце сентября 2026 года Ужгородский суд отправил главного фигуранта под ночной домашний арест. Защита обжалует ограничения в Закарпатском апелляционном суде, где судебное заседание назначено на 09 ноября 2026 года. Также правоохранители уже добрались до сообщников: у директора "Солр Украина" во время обысков изъяли iPhone с доказательствами, как считают следователи, координации деятельности солнечного синдиката.

Большая солнечная уборка

Разоблаченные правоохранителями схемы в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Закарпатской областях наглядно доказывают: "гирляндный" солнечный блеф превратился в масштабный схематоз, который годами вымывал миллионы гривен из украинского энергосектора. На фоне многомиллиардных долгов на рынке альтернативной энергетики, манипуляции с бытовым статусом СЭС стали удобной лазейкой для недобросовестного бизнеса.

Схема "Гирлянда": как промышленную СЭС маскировали под сельские хаты. Инфографика "Телеграфа"

Однако эра бесконтрольного солнечного заработка под прикрытием сельских крыш, вероятно, подходит к концу. С начала октября 2026 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на выполнение нового законодательства запустила механизмы активного потребителя.

Новые правила вводят жесткое требование об обязательном собственном потреблении объектов и существенно ограничивают выплаты за излишки ночной или несинхронной генерации, что должно автоматически сделать бутафорские дома в чистом поле финансово бессмысленными. Впрочем, как известно, у нечестного бизнеса всегда найдутся возможности использовать самые маленькие лазейки в нормативной базе.

Поэтому, учитывая общественный резонанс и системность выявленных махинаций, редакция "Телеграфа" намерена послать официальные журналистские запросы в Министерство энергетики Украины, НКРЭКУ, а также в профильные облэнерго во всех регионах, где зафиксированы уголовные производства.

Мы также продолжим внимательно отслеживать ситуацию с оплатой солнечной энергии и уже в ближайшее время подготовим материал относительно реального положения дел в этой сфере. Не переключайтесь.