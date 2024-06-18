Изменитесь ли размер пенсии с июля 2024 года: без нюансов не обошлось

Можно получить надбавку более чем в 900 грн

Вопрос увеличения пенсии волнует многих пожилых украинцев в Украине, ведь весеннее повышение удовлетворило не всех. Но изменится ли ситуация в июле 2024 года?

"Телеграф " расскажет о том, кому не следует ожидать повышения пенсии летом и почему.

Одним из основных методов роста пенсионной выплаты является индексация, то есть перерасчет за счет роста минимальной заработной платы. Но для части украинцев индексация не проводится. Это касается граждан, которые вышли на пенсию за последние три года, ведь их пенсии начислены с учетом недавних экономических изменений.

Также люди, получающие минимальную пенсию, входят в вышеуказанную категорию. Дело в том, что государство постепенно повышает их доплату до пенсионного минимума. Также выплаты не растут у лиц с высокой пенсией. В то же время, такие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку после достижения 70 лет.

Какие набавки могут получить пенсионеры

Пенсионеры с ухудшающимся состоянием здоровья, живущие сами и нуждающиеся в уходе со стороны посторонних лиц, могут получить специальную надбавку. Также лицо старше 80 лет может получать пенсионные доплаты по возрасту.

Заметим, их начисление не производится автоматически, и чтобы получить такую надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Также пенсионер обязан предоставить документы, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.

Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Сейчас это – 944 гривны.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторым пенсионерам в 2024 году не засчитают до 10 лет стажа.