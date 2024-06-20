Повезло аж на 4 тыс грн: кому из пенсионеров пересчитали выплаты

Некоторым пожилым лицам выплачивают более 103 тысяч гривен

В Украине зафиксирован максимальный размер пенсии, который составляет 23 610 гривен. Однако у некоторых лиц выплата еще больше — 103 874 гривны, которая с начала года выросла на 4 037 гривны.

Как пишет издание "Oboz.ua", такую пенсию получают судьи, для которых не действует ограничение общей пенсионной формулы. Для них выплаты рассчитываются по особой формуле.

То есть, для обычного украинца при расчете начисления действует коэффициент замещения в размере не менее 30%, то для судей с 35 годами стажа применяется 80%.

Поэтому украинские судьи в среднем получают 103 874 гривны, ведь в начале года сумма выросла на 4 037 гривны.

Следует напомнить, что часть украинских пенсионеров в июле может остаться без пенсионных начислений. Пенсионный фонд заморозит выплаты временно и их лицо может восстановить лично в отделении фонда, банка "Ощадбанка" или посредством видеоконференции.

Ранее "Телеграф" писал, что одной категории украинцев не причислят к 10 годам стажа в 2024 году. Это касается тех, кто работал на определенных территориях и должностях.