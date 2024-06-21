Первая индексация уже состоялась: будет ли еще одно повышение пенсий в течение 2024 года

Начисление для некоторых может вырасти

В начале 2024 года в Украине был произведен перерасчет пенсий для некоторых украинцев. Однако до конца текущего года не стоит ожидать еще одной индексации выплаты.

В настоящее время действует только одно повышение в текущем году по индексации. Об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин для 24 Канала.

Он отмечает, что хотя пересчет начислений не предусмотрен, но для некоторых украинцев осуществят единовременные выплаты к отдельным праздничным дням — ко Дню Независимости Украины.

Как говорится в постановлении Кабинета Министров Украины "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренному Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", в 2024 году", до 24 августа ветераны войны и некоторые другие категории граждан получат выплату.

Кому предусмотрена выплата

450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

— участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз;

— членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз; 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного их родителей;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного их родителей; 3100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

— лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной; лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3100 грн, II группы — 2900 грн и III группы — 2700 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что часть украинцев в июле может остаться без пенсий.