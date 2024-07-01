Заработная плата для военных: почему некоторые бойцы могут ее не получить в июле

Это предусмотрено законом

Украинские военные ежемесячно должны получать денежное обеспечение с различными вознаграждениями и премиями. Однако есть случаи, когда выплаты могут не прийти.

Кто из военнослужащих может не получить свои начисления в июле, делится "24 Канал". Условия и размер денежного обеспечения бойца регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", согласно которому военные не заключают трудовой договор.

Минимальная заработная плата бойцов в 2024 году:

солдаты — 20 100 гривен;

срочники — 6 000 гривен;

курсанты военных вузов – 2 350 гривен;

инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.

К ним также могут добавляться надбавки, предоставляемые за особые условия прохождения службы, режим секретности, ученую или научную степень, почетное или спортивное звание.

Когда должно поступать денежное обеспечение

Заработная плата осуществляется военным в два этапа:

первый этап – аванс, который поступает с 5 по 15 число текущего месяца;

второй этап – основная сумма, выплачиваемая с 25 числа до начала следующего месяца.

Иногда бывает, что эта выплата не производится в срок из-за отсутствия средств в бюджете или ненадлежаще сформированных запросов на выплату зарплат воинскими частями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменятся ли правила начисления 30 тысяч гривен для бойцов с июля 2024 года.