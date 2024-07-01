Сколько платить за коммуналку с 1 июля: все о тарифах на свет, газ и воду

Подробно о каждом тарифе в одном материале

Обычно повышение того или иного тарифа в Украине происходит с началом нового месяца, как это было с тарифом на свет, существенно выросшим с 1 июня. Очевидно, что многих украинцев интересует вопрос, изменились ли какие-то тарифы в июле.

Телеграф собрал для вас в одном материале все, что касается тарифов на коммунальные услуги. О действующих ценах на свет, газ и воду читайте ниже.

Тарифы на свет с 1 июля

На заседании правительства 31 мая было принято решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объемам потребления. Действие тарифа началось 1 июня и продлится до 30 апреля 2025 года. То есть, в июле цена на электроэнергию не изменилась по сравнению с июнем и составляет 4,32 грн/кВт*ч для всех бытовых потребителей.

Что касается отопительного сезона, то с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года правительством предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки на уровне 2,64 кВт*ч.

Льготы будут действовать при потреблении ими в этот период до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц. Также никуда не делся "ночной тариф". Так, при установленном двухзонном счетчике цена на свет будет составлять 2,16 грн за кВт*ч в ночное время.

Тарифы на газ с 1 июля

Компания "Нефтегаз" продлила действие своего тарифа "Фиксированный" по меньшей мере до 30 мая 2025 года. Включая эту дату тариф для 12 млн домохозяйств, пользующихся услугами компании, останется неизменным — 7,96 грн (с НДС) за кубометр газа.

Тарифы на газ с 1 июля для потребителей других 11 газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом, как отмечает "Газ Правда", газоснабжающие компании не изменили ценники на "голубое топливо" для бытовых потребителей. То есть тариф остался прежним у всех.

Тарифы на воду с 1 июля

Ситуация на рынке водоснабжения и водоотведения несколько сложнее. Так, в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 июля остаются неизменными, то есть на уровне 24 февраля 2022 года.

Такое решение обусловлено действием моратория Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако мораторий не распространяется на небольшие города и городки, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ.

Так, еще в апреле текущего года коммунальное предприятие "Прилукитепловодоснабжение", которое занимается водоснабжением и водоотводом для бытовых потребителей, приняло решение о повышении тарифа до 14 гривен 46 копеек. То есть повышение цены на воду в Прилуках произошло на 37%.

В г. Смела (Черкасская обл.) тариф поднимали уже дважды после начала полномасштабного вторжения. Последний раз — в мае текущего года. В настоящее время местные жители платят за услуги водоснабжения и водоотвода более 100 грн.

В Звягеле (Житомирская обл.) с начала лета платят за воду и стоки 56 грн/куб.м (ранее было 44,17 грн). Узнать точную стоимость цены на водоснабжение и водоотвод можно на сайте вашего водоканала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам настойчиво советуют готовиться к тяжелой зиме. Один из вариантов подключиться к проектам по резервному питанию многоэтажек.