Одна сезонная ягода рекордно подешевела: продолжится ли ценопад в дальнейшем

Эти изменения ударят по кошелькам фермеров

На рынке активно продается голубика и она рекордно упала в цене. Среди большого количества предложений этого товара можно найти ценник в пределах 120-180 гривен за килограмм.

Участники, предлагающие эту ягоду, прогнозируют, что она продолжит быстро дешеветь. В то же время оптовые цены на нее за неделю упали более чем вдвое, как пишут аналитики проекта EastFruit, ссылаясь на торговую площадку EF Trade Platform и сообщение экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака

Согласно данным торговой площадки, на которой находятся 26 тысяч продавцов из 50 стран мира, наиболее активным участником рынка оказался украинский сегмент.

"Среди большого количества размещенных предложений чаще всего встречались цены в диапазоне от 120 до 180 грн/кг ($3-4,5 доллара США за кг) в зависимости от объема и качества продукции", — говорится в проекте.

По словам Ярмака, сейчас цена на голубику в разы меньше, чем в прошлом году в период такого же сезона.

"В 2023 году в это время на рынке Украины только начинали появляться первые партии голубики из небольших теплиц, а оптовой торговли ягодой местного производства еще не было. На рынке доминировала импортная голубика по ценам 400 грн/кг и больше", — пояснил он.

Прошлый сезон продажи голубики для производителей стартовал также с плохих новостей, как заметил экономист, ведь цены на нее обвалились до 100-120 гривен. Фермеры были в шоке, а мелкие производители получали еще меньше.

"Однако в конце сезона, на фоне резкого снижения производства голубики в Перу, цены неожиданно выросли, что помогло спасти сезон голубики для украинских аграриев", — резюмировал эксперт.

В дальнейшем стоимость этой ягоды будет стремительно падать, ведь на цены будет влиять обесценивание гривны. Это создаст негативные последствия с доходами для фермеров, но появятся новые стимулы для экспорта голубики.

Аналитики говорят, что экспортеры уже планируют маршруты голубики из ЕС в обход Польши. Также есть вероятность, что украинская ягода будет снова поставляться в страны Ближнего Востока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к концу лета 2024 года в украинских магазинах подорожают 6 важных товаров.