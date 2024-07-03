Помощь за первый контракт: какие есть суммы выплаты для военных в июле

Есть шесть категорий лиц, которым она не предусмотрена

Украинские военные получат денежные выплаты, одна из которых начисляется при подписании первого контракта. Есть три фиксированных суммы, максимальная из которых составляет 30 280 гривен.

Размер помощи может изменяться, ведь может расти прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Об этом говорится на сайте Armyinform.

Какие суммы за подписание первого контракта и кто их получит

лица рядового состава — 8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (3028,00 грн) — 24 224 грн;

грн; лица сержантского и старшинского состава – 9 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 27 252 грн;

грн; лица офицерского состава – 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 30 280 грн.

Эти начисления предусмотрены для военных:

которых назначают на должности рядового состава сроком 3 года;

которых назначают на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше;

которых назначают на должности офицерского состава – 1 год и более;

подписавших контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), за условия вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

В то же время есть 6 категорий бойцов, точно не имеющих права на эту выплату

Согласно данным Armyinform, на начисления не рассчитывают:

лица рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;

лица сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава.

лица офицерского состава, которые при прохождении кадровой службы подпишут контракт.

лица, продлившие военную службу по новому контракту;

лица, повторно принятые на военную службу по контракту, уволенные с военной службы по контракту;

лица, подписавшие контракт для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины, уволенные с военной службы по контракту, из других военных формирований, а также со службы в правоохранительных органах.

Чтобы бойцу получить деньги, он должен написать рапорт на имя командира. В издании отмечают, что эта выплата производится после того, как первый контракт вступит в силу, лицо назначат на должность и оно начнет выполнять обязанности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые военные могут остаться без денежного довольствия в июле.