Сезонный овощ теряет свою цену: продается почти в 2,5 раза дешевле, чем неделей ранее

Местами ценник составляет 10 гривен

Стоимость тепличного огурца на украинском рынке стремительно падает, и за последнюю неделю он подешевел на 58%. Фермеры отмечают, что причинами негативной тенденции есть увеличение предложения и небольшой спрос.

Большинство игроков рынка не исключают, что снижение стоимости продержится и дальше. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), что в среднем на 58% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Эксперты отмечают, что фактором, влияющим на ценообразование, является увеличение предложения, хотя в некоторых комбинатах уже сообщают об уменьшении количества урожая первого севооборота.

"Снижать цены производителей заставляет сразу несколько факторов, но основной причиной такого ценового тренда игроки рынка называют достаточное предложение данной продукции. В продажу поступает как тепличный огурец, так и огурец с открытого грунта. При этом темпы сбыта в этом сегменте достаточно невысокие", — говорят в проекте.

Резюмируя, аналитики подчеркивают, что в начале июля огурцы подешевели в среднем на 36%, если сравнивать с прошлогодним сезоном. Кроме того, велика вероятность того, что украинцам можно ожидать дальнейшее снижение цен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на рынке появился уже первый херсонский арбуз. Игроки рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен на него.