Украинцы одного города получат деньги из-за повреждения имущества: от чего зависит сумма
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Надо обратиться в ЦНАП
Пострадавшие от российского обстрела жители Ивано-Франковска получат денежную помощь, размер которой зависит от процента разрушения.
Заявителям следует обратиться в ЦНАП в этом городе. Решение №169-44 "Об утверждении порядка предоставления денежной помощи владельцам/нанимателям/арендаторам объектов недвижимого имущества жилищного фонда, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерацией против Украины" было принято во время брифина сообщил заместитель городского головы Руслан Гайда.
Каков размер денежной помощи и как он рассчитывается
- 8000 гривен за единицу — установка или восстановление поврежденных дверей к объекту;
- 4100 за один квадратный метр установки или восстановления окон, оконных стеклопакетов или оконных блоков (но не более 30000 гривен за все поврежденные окна).
Такая выплата предоставляется только одному члену семьи и один раз.
Документы на регистрацию
- заявление украинца на имя городского головы;
- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
- копия документа с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих наличие права собственности на объект недвижимого имущества жилищного фонда (подают собственники/совладельцы);
- копия договора жилого найма или ордера, выданных на лицо заявителя, или выписка из реестра территориальной общины о лицах, зарегистрированных в жилом помещении (подают наниматели);
- копия договора аренды, заключенного в письменной форме с собственником жилья (подают арендаторы);
- реквизиты счета для перевода средств;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы заявители должны подать в ЦНАПы Ивано-Франковска, его территориальные подразделения и удаленные рабочие места администратора.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВПЛ из одного города могут получить денежную помощь.