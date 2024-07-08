Украинцы одного города получат деньги из-за повреждения имущества: от чего зависит сумма

Надо обратиться в ЦНАП

Пострадавшие от российского обстрела жители Ивано-Франковска получат денежную помощь, размер которой зависит от процента разрушения.

Заявителям следует обратиться в ЦНАП в этом городе. Решение №169-44 "Об утверждении порядка предоставления денежной помощи владельцам/нанимателям/арендаторам объектов недвижимого имущества жилищного фонда, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерацией против Украины" было принято во время брифина сообщил заместитель городского головы Руслан Гайда.

Каков размер денежной помощи и как он рассчитывается

8000 гривен за единицу — установка или восстановление поврежденных дверей к объекту;

4100 за один квадратный метр установки или восстановления окон, оконных стеклопакетов или оконных блоков (но не более 30000 гривен за все поврежденные окна).

Такая выплата предоставляется только одному члену семьи и один раз.

Документы на регистрацию

заявление украинца на имя городского головы;

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

копия документа с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих наличие права собственности на объект недвижимого имущества жилищного фонда (подают собственники/совладельцы);

копия договора жилого найма или ордера, выданных на лицо заявителя, или выписка из реестра территориальной общины о лицах, зарегистрированных в жилом помещении (подают наниматели);

копия договора аренды, заключенного в письменной форме с собственником жилья (подают арендаторы);

реквизиты счета для перевода средств;

согласие на обработку персональных данных.

Документы заявители должны подать в ЦНАПы Ивано-Франковска, его территориальные подразделения и удаленные рабочие места администратора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВПЛ из одного города могут получить денежную помощь.