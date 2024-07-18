Военные могут получить до 50% помощи в июле: при каких условиях и кому оно предусмотрено

Она не может быть ниже 25% от денежного обеспечения

Во время военной службы бойцы получают денежное обеспечение, состоящее из определенных выплат. Они также имеют право и на денежные компенсации, назначаемые при увольнении.

Единовременную денежную помощь (ОГД) могут получить мобилизованные военные и контрактники, но его размер для каждого из них разный. Об этом сообщили в Донецком ОТЦК и СП.

Выплата ОГД для мобилизованных военных

Согласно постановлению "Об утверждении Порядка и условий выплаты некоторым категориям военнослужащих одноразовой денежной помощи в случае увольнения с военной службы", мобилизованные бойцы получат 4% от месячного денежного обеспечения военного за каждый полный календарный месяц службы, но не менее и не свыше 25% месячной зарплаты.

Начисление ОГД для контрактников

Сумма начисления, согласно приказу "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", составляет:

для рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

При каких условиях им осуществят компенсацию

Выплата ОГД для военных начисляется при следующих обстоятельствах:

по состоянию здоровья — в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы; за выслугой более 10 лет – в размере 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы; семейные обстоятельства и другие уважительные причины – в размере 25% месячного ГО за каждый календарный год службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получить 13-денежное обеспечение.