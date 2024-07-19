Цена уже упала на треть: молодой овощ продолжает дешеветь, что будет дальше

Местами его стоимость составляет 8 гривен

Большинство сезонных товаров продолжают дешеветь из-за увеличения предложения на рынке. Такая тенденция будет сохраняться для картофеля нового урожая, который за неделю подешевел почти на 30%.

Сейчас картофель нового урожая фермеры продают по цене 8-15 гривен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причиной снижения цен на этот овощ стала жаркая погода, которая привела к ускорению темпов сбора картофеля, что в свою очередь привело к увеличению предложения на полках магазинов.

Аналитики добавляют, что сейчас картошку нового урожая можно купить в среднем на 20% дешевле, чем в прошлом году. В то же время, они отмечают, что большинство производителей не исключают дальнейшего снижения цен на картофель, если темпы сбыта этой продукции в ближайшее время не ускорятся.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине ожидается удорожание продуктов питания. Есть определенные весомые факторы, которые будут давить на цены.