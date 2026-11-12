Катера вместо мостов в Киеве: сколько людей на самом деле перевезут суда и чем грозит тревога посреди Днепра

Что не так с идеей запустить пассажирские перевозки между берегами Киева

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Из-за постоянных российских атак на мосты и угрозы обстрелов во время воздушных тревог тысячи киевлян уже столкнулись с проблемой, как добраться с одного берега Днепра на другой. Среди возможных альтернатив называют речные перевозки катерами.

"Телеграф" выяснил, реально ли запустить такие перевозки в Киеве, сколько людей смогут перевозить катера, какие маршруты могут соединить берега столицы, разрешат ли военные судоходство во время войны и почему запустить речной транспорт этой зимой, вероятнее всего, не удастся.

Катера на 100-150 мест: что предлагает нардеп и что известно о судах

Идею озвучил Владимир Крейденко, народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. Он рассказал, что на балансе государственного предприятия "Администрация речных портов" есть катера для пассажиров. Они берут на борт 100 человек, а 150 – это потолок. Причальные стенки уже есть.

После войны, по словам депутата, такие рейсы можно оставить как туристическую достопримечательность. Крейденко ссылается на оперативную информацию: катера на месте и пригодны для работы. Инвентаризацию судов, по его словам, еще не проводили.

"Нужно, чтобы дали распоряжение, провели инвентаризацию и посмотрели, соответствует ли то, что на бумаге, фактическому состоянию", — отмечает Крейденко.

По Днепру в Киеве запрещено плавать: как получить разрешение и почему только днем

Даже когда суда найдутся, выйти на воду просто так они не смогут. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА объясняет, что на Днепре в пределах города действует особый режим судоходства. Согласно совместному приказу командира 12-го армейского корпуса и начальника Киевской городской военной администрации от 22 сентября 2025 № 151/нод/4, движение всех судов на период военного положения запрещено.

Движение возможно только по разрешению коменданта Северной комендатуры. Его выдают исключительно на светлое время суток. Подать заявление могут только судовладельцы, которых приказ допускает к работе на киевских участках реки: перечень приведен в приложении к документу.

Для регулярных рейсов действует следующий порядок:

заявление подают в Киевскую городскую военную администрацию не позднее чем за 7 рабочих дней до выхода судна;

до выхода судна; на все запланированные выходы можно подать одно заявление , но не более че на один месяц ;

, но не более че на ; комендант выдает разрешения в электронной форме на каждую неделю.

Меньше 2 тысяч поездок в сутки против 1,4 миллиона: что показала транспортная модель

Хватит ли пассажиров на таких судах, уже считали. Директор ProMobility Дмитрий Беспалов в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что его команда дважды моделировала такие рейсы. Первый раз – в 2019 году, в концепции развития Подольского района для GIZ (немецкая организация по международному сотрудничеству). Во второй раз — в 2020 году, по заказу самой "Администрации речных портов". Тогда компания называлась A+S Ukraine.

Речной вокзал до 2022 года. Фото Вечерний Киев

Технически идея реальна, считает эксперт: причалы в Киеве есть, суда тоже. Но до мостов она не дотягивает.

"Речные перевозки не станут альтернативой мостам. Они могут дополнить сеть в нескольких направлениях, где по воде добираться короче, чем по мосту", — отмечает Беспалов.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" тоже говорит о дополнении, а не о замене.

"Мост — это постоянный трафик, такой способности плавсредства не дадут. Для важных грузов или пассажиров их использовать вполне реально", — объясняет он.

Для города в целом такое сообщение будет скорее символическим, считает Беспалов. В 2020 году на транспортной модели Киева просчитали два маршрута:

Почтовая площадь — Русановская набережная: около 870 поездок в сутки в обе стороны;

около 870 поездок в сутки в обе стороны; Почтовая площадь — Березняки: около 950 поездок в сутки.

Итого это менее 2 тысяч поездок в сутки. Для сравнения: согласно модели 2015 года киевляне ежедневно пересекали Днепр общественным транспортом примерно 1,4 миллиона раз.

По расчетам эксперта, емкость судов этот спрос покрывает. Катер на 150 мест с интервалом 15 минут перевезет 600 человек в час в одну сторону. А по мосту Метро в часы пик едет 10-15 тысяч пассажиров в час, и это только метро.

"Спрос зависит не столько от емкости судна, сколько от того, сколько людей живет у одного причала и работает у другого", — отмечает Беспалов.

На 15 минут быстрее: откуда и куда могли бы ходить катера

Первый маршрут, который предлагала команда Беспалова, — Русановка — Почтовая площадь. Далее новые направления советуют прибавлять поэтапно:

Березняки, возле Днепровской набережной, 9 Позняки, залив Берковщина, возле River Mall. Оболонь. Здесь уже есть причалы "Оболонь" и в парке "Наталка".

Разница между берегами существенная. На правом берегу можно использовать причалы, прежде всего на Почтовой площади. На левом их придется строить.

Ощутимую разницу, по словам эксперта, заметят работающие на Подоле жители Русановки. По оценке 2019 года, речной трамвай пройдет от конечной до конечной примерно за 20 минут. На метро или автобусе через мост Патона дорога занимает 35 минут.

Единый билет и автобус к причалу: как вписать Днепр в городскую сеть

На вопрос об интеграции в городскую транспортную систему Беспалов отвечает коротко: "Можно и нужно". По его словам, речные рейсы будут работать только как часть городской сети.

На правом берегу узел уже есть: на Почтовой площади метро, фуникулер и трамвае Подола. На левом посложнее. Метро на Русановке нет, так что к причалу людей должен подвозить автобус, расписание которого согласуют с катером.

В отчете 2020 года команда записала три условия, при которых спрос оправдается:

Цена поездки сравнима с другим общественным транспортом с учетом пересадок. Катер ходит четко по графику. Время в пути не хуже, чем на других маршрутах.

Четвертое условие Беспалов добавляет сейчас: один билет с метро и автобусом. Он напоминает о Гамбурге, где на паромы действует общий билет городской сети (HVV). Пассажир там просто пересаживается из метро на паром.

12 человек на судно, лед и разрешение военных: почему этой зимой не получится

"Боюсь, этой зимой не получится", — говорит Беспалов.

Сначала нужно проверить суда, найти экипажи и получить разрешение военных на движение по реке. По словам эксперта, один из судовладельцев сообщил, что каждому судну нужно по меньшей мере 12 человек в две смены. Бронирования у его работников нет. К этому прибавляется погода: в холодную зиму в январе-феврале на Днепре может появиться лед.

Реалистичным Беспалов считает запуск пилотного маршрута в пиковые часы весной 2027 года, если начать подготовку уже сейчас.

Для сравнения, два понтонных моста, которые планируют установить, по оценке Крейденко, смонтируют за три-четыре месяца. Кабмин, говорит депутат, уже принял постановление, а подготовительные работы начались.

Инвентаризация была или нет: кто проверит суда и кто за них заплатит

Сколько судов пригодны для работы, сейчас говорят по-разному. В комментарии УНИАН Крейденко отметил, что инвентаризации еще не было. Еще 30 октября, выступая в Верховной Раде, министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил, что ее уже провели: в пределах Киева есть около 20 единиц речного транспорта, которые могут использоваться.

"Сейчас идет работа по восстановлению паромных переправ и перевозке пассажиров с левого на правый берег", — сказал Калашник. По его словам, восстановление возможно исключительно по согласованию с военными.

О необходимости проверки говорит и Павел Лакийчук. Он отметил, что "човниками" депутат называет все плавсредства в целом, поэтому сначала нужна ревизия.

"В Киевском речном порту нужно выяснить, какие у нас вообще есть плавсредства. Когда-то в Киеве ходили и прогулочные катера. Есть также буксиры, которые могут толкать баржи", — рассказывает он.

Отдельно эксперт упоминает о разрешениях: для пассажирских рейсов требуются дополнительные сертификации.

"Вопрос в том, есть ли эти суда до сих пор, хватает ли их по количеству и достаточно ли хорошее их техническое состояние. От этого будет зависеть результат", — добавляет Лакийчук.

Наибольшее препятствие, по мнению Беспалова, организационное. Суда принадлежат государственному предприятию, а общественный транспорт и система билетов – коммунальные. Городу нужно определить:

кто будет заказывать перевозки;

кто за них будет платить;

кто будет отвечать за график.

В странах ЕС для этого город и перевозчик заключают договор о транспортной услуге. Сколько стоит проект, эксперт без ТЭО (технико-экономического обоснования) сказать не может. Он искал бы для этого частного инвестора и оператора.

Тревога на воде: спрятаться негде, а удары идут по мостам

Российские оккупанты периодически пытаются бить по мостам, соединяющим берега Киева. Пострадали Северный и Южный мосты. По словам бывшего заместителя главного архитектора Киева Виктора Глебы, мост Патона находится в аварийном состоянии.

Возле этих мостов бы ходили и катера. Беспалов называет еще одно препятствие: во время тревоги на воде пассажиров негде спрятать, а россияне бьют именно по мостам.

Лакийчук на вопрос, оправданна ли такая идея во время войны, отвечает прямо.

"Во время войны опасно передвигаться по объектам, которые могут стать самой вероятной целью. Поэтому я говорю об использовании только в крайнем случае. Если произойдет транспортный коллапс, для важных грузов придется привлечь все имеющиеся средства. Опасность будет и для мостов, и для переправ, и для плавсредств на воде", — предупреждает эксперт.

Отдельный риск, по его словам, создают скопления людей на берегу, которые будут ждать рейса.

"Днепр у нас — узкое место. Поэтому мосты и переправы для врага, очевидно, будут объектами первоочередного поражения. Опасность будет и для транспорта, курсирующего рядом с ними", — объясняет Лакийчук.

Единственное преимущество водного транспорта он видит в возможности маневра.

"Автобус на мосту во время налета имеет всего два варианта: быстро ехать дальше или остановиться. А капитан катера может маневрировать. Это лучше, но опасность уменьшает ненамного", — уточняет эксперт.

Готового порядка действий для судна, которое застала тревога посреди реки, эксперты пока назвать не могут. Разрешат ли движение судов во время тревоги, также пока не известно.