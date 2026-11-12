Разница впечатляет: сколько сэкономит семья при покупке квартиры по обновленной "єОселі"

Первоначальный взнос будет зависеть от возраста заемщиков, а проценты будут расти с годами

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В Украине готовят обновление программы доступной ипотеки "єОселя": после рождения ребенка кредитную ставку планируют снижать на 2 процентных пункта. Для семьи, которая возьмет в долг 2 млн грн на 20 лет, экономия согласно приведенному расчету составит 630 534 грн.

О предложенных изменениях условий кредитования сообщила народный депутат Ирина Борзова в эфире День.LIVE. Для молодежи до 25 лет включительно первоначальный взнос предусматривают на уровне 10%, для семей до 35 лет – 20%.

Как будет меняться ставка в течение срока кредитования

Базовая ставка будет зависеть от того, сколько времени семья выплачивает ипотеку. В первые три года она составит 7% годовых, с четвертого по десятый год – 10%, а с одиннадцатого года – 12%.

После рождения ребенка на каждом из этих этапов будет действовать сниженная ставка: соответственно 5%, 8% и 10%. Таким образом, льгота сохранится и после перехода к следующему периоду кредитования, хотя сама процентная ставка будет расти согласно предусмотренному графику.

Квартира за 2,5 млн грн: сколько нужно собственных денег

"Телеграф" рассмотрел пример молодой семьи в возрасте до 35 лет, которая покупает жилье за 2 500 000 грн и оформляет кредит на 20 лет. В таком сценарии первоначальный взнос в размере 20% составит 500 000 грн.

Оставшуюся стоимость квартиры – 2 000 000 грн – покроет ипотека. Именно эта сумма будет телом кредита, на остаток которого банк будет начислять проценты в течение выплат.

Ежемесячный платеж будет состоять из двух частей: погашения заемных средств и уплаты процентов. Сниженная ставка уменьшит процентную нагрузку на семейный бюджет, а поэтапное повышение ставки будет влиять на платежи в последующие годы.

Для заемщиков до 25 лет предусмотрен первоначальный взнос 10%, а для семей до 35 лет – 20% Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько семья сэкономит за 20 лет

Расчет предусматривает выплату ипотеки по графику в течение всего 20-летнего срока, без досрочного погашения. При стандартных условиях общая сумма платежей по кредиту составит 4 599 235 грн, а со скидкой при рождении ребенка – 3 968 701 грн.

Разница между этими сценариями – 630 534 грн. Это экономия именно на процентах: сумма, которую семья берет в долг на покупку квартиры, в обоих случаях одинакова. Первоначальный взнос также остается отдельным расходом в начале покупки.

Снижение ставки меняет и структуру ежемесячного платежа: доля банковских процентов уменьшается, а доля погашения основного долга растет. Для семьи, которая захочет рассчитаться раньше, это упрощает досрочное закрытие долга: больше средств направляется непосредственно на возврат заемной суммы.

Как сообщал "Телеграф", петиция о поддержке семей предусматривает льготную ипотеку, компенсации за жилье и доступные детские сады.