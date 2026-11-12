Весом 500 кг и почти 4 метра в длину: где и как рыбаки поймали такого гиганта

Во время погони за монстром лодка едва не перевернулась

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Немецкие рыбаки поймали белого осетра на реке Фрейзер в Канаде после трехчасовой борьбы. Его длина составила 362 сантиметра, а вес оценили в 500–600 килограммов.

Об этом сообщает Bild. Рыбу обнаружили с помощью эхолота в речном углублении на глубине около десяти метров.

Почти час осетр оставался в укрытии, а когда вышел, рыбакам пришлось противостоять еще и сильному течению. После шестикилометровой погони им удалось вывести его на мелководье. Одним из участников рыбалки был 32-летний руководитель коммерческого отдела Тобиас Турнье из баварского города Нойштадт-ан-дер-Айш.

В Британской Колумбии пойманных гигантских осетров возвращают в естественную среду Источник: Bild

Пойманного осетра снабдили чипом для научных исследований и отпустили обратно Источник: Bild

В Британской Колумбии пойманных гигантских осетров возвращают в естественную среду Источник: Bild

"В одиночку справиться с таким доисторическим гигантом невозможно! Мне очень повезло, что со мной в лодке были Андреас и Роберт. Они не только отлично сработались, но и обладают необходимым опытом", – рассказал Тобиас Турнье.

Осетра измерили, снабдили специальным чипом для научных исследований и сфотографировали на память. Затем рыбу выпустили обратно: правила рыбалки в канадской провинции Британская Колумбия обязывают возвращать пойманных гигантских осетров в естественную среду обитания.

Как сообщал "Телеграф", украинский рыбак поймал в Днепре метровую щуку. Рыбалка проходила в первой половине дня в октябре на спиннинг.