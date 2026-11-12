Перерезают металл и бьют без звука: на что способны новые реактивные "Шахеды" и чем они опаснее обычных

Какие модели использует Россия и какие разрушения они способны вызвать

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Перед ударом российские реактивные "Шахеды" выключают двигатель и завершают полет по инерции – без звука. Зафиксированы и попытки подлететь к цели на предельно малой высоте, чтобы не попасть в поле зрения радаров.

Об изменении тактики сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, в группах ВСУ в Signal распространяют неверную информацию о дополнительном электрическом двигателе, который якобы обеспечивает бесшумный полет.

Как дроны приближаются к цели

"Такого двигателя нет, а вот что есть – это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине", – пояснил Сергей Бескрестнов.

Чтобы подойти к цели на предельно малой высоте, противник выбирает участки без препятствий на пути беспилотника. По словам Бескрестнова, так дрон пытаются скрыть от украинских радиолокационных станций.

"Эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", – предупредил Сергей Бескрестнов.

Какими бывают реактивные "Шахеды"

Так называют российские дальнобойные ударные беспилотники с турбореактивными двигателями: "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". По данным характеристик ГУР, на которые ссылается Explainer, скорость "Герани-3" составляет 300–370 км/ч, максимальная скорость "Герани-4" – 450 км/ч, а крейсерская скорость "Герани-5" – 450–600 км/ч.

"Герань-3" – российская версия иранского Shahed-238. Она сохранила схему "летающее крыло" поршневой "Герани-2". В августе 2026 года ГУР сообщило, что ее производство прекращено: унаследованный планер оказался недостаточно прочным для скоростного полета и маневрирования. Для "Герани-4" разработали собственный усиленный планер. "Герань-5" построили по классической самолетной схеме – с удлиненным фюзеляжем, крыльями и хвостовым оперением.

"Герань-5" отличается от предыдущих моделей удлиненным фюзеляжем и хвостовым оперением Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Высокая скорость сокращает время, которое нужно ПВО, чтобы определить маршрут, передать координаты и перехватить цель. Россия использует эти аппараты вместе с поршневыми дронами, имитаторами и ракетами. Украина противодействует реактивным целям с помощью боевой авиации, зенитных комплексов и скоростных дронов-перехватчиков.

Высокая скорость реактивных дронов сокращает время на их обнаружение и перехват Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

От чего зависит масштаб разрушений

Последствия удара зависят от типа боевой части и объекта. Согласно опубликованным характеристикам ГУР, "Герань-4" несет боевую часть массой 50 или 90 кг – в зависимости от модификации, а "Герань-5" – массой 90 кг. На "Геранях-4" разведка обнаруживала термобарические и зажигательные заряды. Первые создают высокое давление и температуру, вторые вызывают возгорание материалов.

В октябре 2026 года ГУР раскрыло модификацию "Герани-4" с кумулятивно-режущей боевой частью КРСН. Она предназначена для повреждения мостовых конструкций и опор воздушных линий электропередачи. Сформированный зарядом кумулятивный поток способен перерезать металлические элементы.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объясняет: если масса боевой части одинакова, последствия удара поршневого и реактивного беспилотников в целом схожи. Но высокая скорость и оставшееся топливо усиливают отдельные поражающие факторы.

"Реактивный дрон из-за высокой скорости имеет значительно большую кинетическую энергию. Это усиливает пробивное действие при поражении зданий. Также остатки авиационного керосина вызывают более масштабный и высокотемпературный термический эффект", – сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Как сообщал "Телеграф", в бортовой электронике ракеты "Филин" обнаружили 35 американских и 22 китайских компонента, согласно публикации. Этот пример показывает, что в российских вооружениях используют иностранные элементы, но сам по себе не подтверждает сведения о тактике реактивных "Шахедов".