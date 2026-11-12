Европарламент принял новую резолюцию относительно украинских детей, — вице-спикер Елена Кондратюк рассказала о ключевых решениях евродепутатов

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Европарламент проголосовал резолюцию "Украинские дети, насильно депортированные в Россию или живущие на территориях Украины, оккупированных Россией".

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая находится с рабочим визитом в Европарламенте.

"За" резолюцию проголосовали 536 евродепутатов. "Против" — 8, воздержались 37.

Голосование в Европарламенте

"Приветствую решение Европарламента. Спасибо евродепутатам за особое внимание к преступлениям России по принудительной депортации, милитаризации, изменению идентичности украинских детей — необходимости усиления санкционного давления на РФ, чтобы вернуть украинских детей и остановить нарушение их прав", — подчеркнула Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера, главное в новой резолюции Европарламента – изменение подхода к преступлениям России против украинских детей.

"В центре внимания теперь не только депортированные дети, но и остающиеся под оккупацией 1,6 миллиона украинских детей. Европарламент требует прекратить их принудительную русификацию, индоктринацию и милитаризацию, обеспечить право на украинское образование и возможность безопасного выезда", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Кроме того, Европарламент заявляет, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их таковыми.

"Предлагается расширить санкции на всю систему организации и обеспечения этих преступлений. Речь идет не только о должностных лицах, но и о государственных корпорациях, в частности "Газпром" и "Роснефть", причастных к финансированию перемещения и перевоспитания украинских детей, с конкретным перечнем категорий лиц, которые должны попасть под санкции", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Как отметила вице-спикер, Европарламент также особо подчеркнул, что возвращение украинских детей не может быть предметом политического торга или территориальных уступок во время мирных переговоров.

Елена Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк также подробнее очертила содержание резолюции, которая охватывает вопросы возвращения депортированных детей, защиту детей под оккупацией, международные санкции, уголовную ответственность и помощь после возвращения.

1. Европарламент заявляет, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида и призывает государства ЕС официально признать их таковыми.

2. Европарламент требует от России немедленного возвращения всех депортированных и принудительно перемещенных детей. В частности:

Предоставить полную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе каждого ребенка.

Обеспечить доступ международных организаций, включая МККК, ЮНИСЕФ и ООН.

Отменить незаконные усыновления, изменения гражданства и персональных данных детей.

Закрыть российские онлайн-каталоги, через которые украинских детей предлагают для усыновления.

3. Отдельный большой блок посвящен примерно 1,6 млн украинских детей, которые остаются на оккупированных территориях.

Европарламент требует прекратить принудительную русификацию, военно-патриотическое воспитание, обучение детей обращению с оружием и боевыми дронами, вовлечение в российские военные структуры.

Также требует обеспечить обучение на украинском языке, включая дистанционное образование, и безопасный добровольный выезд детей вместе с семьями на подконтрольную Украине территорию.

4. Европарламент призывает расширить санкции на всю систему преступлений против детей — не только против чиновников, организующих депортацию, но и против всей сети причастных: образовательных учреждений, детских лагерей, транспортных операторов, организаций по усыновлению, молодежных структур и других участников.

Отдельно призывает к санкциям против "Газпрома", "Роснефти" и причастных дочерних компаний, которые, по данным Йельского университета, финансировали или обеспечивали перемещение и перевоспитание украинских детей.

Также предлагает ужесточить международную координацию санкционных списков.

5. Европарламент поддерживает ордера МКС на арест Путина и Львовой-Беловой, но подчеркивает, что ответственность должна распространяться на всю цепь исполнителей.

Призывает государства ЕС применять универсальную юрисдикцию для расследования и преследования должностных лиц среднего и низшего уровней, а также усиливать сотрудничество Европола, Евроюста и украинских органов в сборе доказательств.

6. Европарламент предлагает усилить международные механизмы поиска и возвращения детей:

Активизировать работу Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Поддержать цифровую базу данных для поиска пропавших детей.

Ввести специальных парламентских докладчиков и посольское патронирование для постоянного внимания к судьбе пропавших и депортированных детей.

Обязать Еврокомиссию отчитаться перед Европарламентом о выполнении договоренностей Международной коалиции.

Призвать Венгрию (единственную страну ЕС, не присоединившуюся к Коалиции) присоединиться к Коалиции.

7. Европарламент приветствует решение Еврокомиссии мобилизовать дополнительные 50 млн евро на систему защиты детей в Украине.

Призывает обеспечить долгосрочную помощь детям по возвращении: психологическую, медицинскую, образовательную, юридическую, восстановление документов и семейные формы воспитания.

Отдельно подразумевает поддержку общественных и правозащитных организаций, занимающихся поиском детей, документированием преступлений и их возвращением.

8. Европарламент отмечает: возвращение украинских детей не может быть предметом торга, условием территориальных уступок, обмена пленными или других политических договоренностей.

Права детей и ответственность за преступления против них должны быть центральными вопросами переговоров о мире.