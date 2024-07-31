В Украине подешевеет популярная категория товаров: на сколько изменится цена

Урожай начнет поступать с местных хозяйств

Хотя некоторые сезонные овощи дорожают в магазинах Украины, однако к концу лета цена может упасть на 10%. Такая тенденция будет связана с ростом предложения товара.

На стоимость также оказывают влияние и другие факторы. Об этом говорит главная научная сотрудница Института аграрной экономики Инна Сало, передает 24 Канал.

По словам эксперта, на цены влияют некоторые факторы, в частности:

оперативность;

объемы снабжения;

стоимость хранения и транспортировки;

повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных изготовителей;

цены на горючее.

Согласно ее прогнозу, украинцам можно ожидать дальнейшего удешевления овощей. К концу лета прогнозируется, что цена на них упадет до 10%. Причиной станет увеличение предложения товара. Однако по словам научной сотрудницы, также следует учитывать, что стоимость будет зависеть от погодных условий, объемов снабжения и логистики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине ожидается рост цен на 5 популярных продуктов питания. Причинами удорожания является рост стоимости корма, дефицит товара, зависимость от импорта и увеличения ценника на топливо, газ и электроэнергию.