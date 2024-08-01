Цена за неделю увеличилась более чем на 60%: какой популярный овощ стремительно подорожал

Одной из важных причин является дефицит товара

Постепенно на рынке дорожают популярные овощи. Такая тенденция не обошла и белокочанную капусту, и цена на нее, возможно, продолжит расти.

Сейчас овощ продается по цене 18-25 гривен за килограмм, что в среднем на 63% дороже, чем в конце прошлой недели. В конце июля стоимость капусты не превышала 17 гривен, как говорят аналитики проекта EastFruit.

Причинами удорожания товара стали:

ухудшение качества из-за распространения на полях болезней и вредителей;

ограниченное предложение на рынке;

завершение сезона реализации товара ранних сортов, а поздние сорта в больших количествах еще не поступали на прилавки;

высокий спрос на продукцию.

Аналитики говорят, что стоимость белокочанной капусты в Украине в среднем в 2,7 раза выше, чем в аналогичный период 2024 года.

"В конце июля 2023 года украинские фермеры готовы были отгружать капусту по 6-10 грн/кг ($0,15 -0,24/кг). При этом, если текущие темпы сбыта белокочанной капусты сохранятся, местные фермеры планируют и дальше предпринимать попытки повысить цены в данном сегменте", — резюмировали в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одна категория популярных продуктов подешевеет в Украине до конца лета.