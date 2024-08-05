Вы теряете до 4 тыс грн ежемесячно: почему пенсия меньше, чем должна быть

Адвокат рассказал, как можно повысить свою выплату

У пенсионеров есть возможность рассчитать свои будущие пенсии заранее. И если сумма при фактическом выходе на отдых меньше, чем ожидалось, то есть 5 факторов, которые могли повлиять на размер выплаты.

Лица, которые столкнулись с такими случаями, в месяц могут недополучать от 4 тысяч гривен. Кроме суммы, они могут потерять страховой стаж за определенный период, как говорит адвокат Олег Лукьянчиков.

Что нужно проверить, чтобы не потерять часть пенсии

По его словам, есть такие самые распространенные причины:

При исчислении пенсии учитывается неправильный размер средней заработной платы Украины. Это касается пенсионеров, переходящих с одного вида пенсии на пенсию за выслугу лет. В этом случае пенсии должны начисляться исходя из средней заработной платы в Украине за последние три года. Однако по умолчанию ПФУ использует данные с 2014 по 2016 год и лучше их тщательно осмотреть.

Неверно рассчитана средняя зарплата. Согласно закону, при исчислении средней заработной платы из ее размера может быть отнято 10% периода выплаты самой низкой заработной платы, что позволяет повысить пенсию. Однако ПФУ часто этого не делает. Исправление этой ошибки поможет пенсионерам получать на 10% больше. Например, если пенсия была 5000 гривен, то если правильно посчитать, то пожилой человек уже может получать 5500 гривен, что за год будет составлять дополнительные 6000 гривен.

Выслуга лет не была правильно рассчитана из-за внесения изменений в трудовую книжку. Эта ошибка может стоить пенсионеру год работы или не дать ему выйти на пенсию досрочно по закону. Такая ситуация возникает, когда работодатель вносит какие-либо корректировки в бухгалтерские книги, например, дату принятия на работу, неправильную корректировку при переводе на другую работу или дату увольнения.

Неправильно подсчитан страховой стаж из-за отсутствия документального подтверждения. Эта проблема наиболее распространена среди работающих предпринимателями пенсионеров.

Пенсия начисляется по закону, не касающемуся личности. Например, пенсионерам, имеющим удостоверение пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пенсию назначают по Закону об обязательном зачислении пенсионных выплат, а не с Законом о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

"Таким образом, такие пенсионеры могут не соблюдать от 4 000 грн в месяц. Так же могут учитывать страховой стаж, не учитывая льготный", — говорит адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев имеет право на минимальную пенсию более чем в 13 тысяч гривен.