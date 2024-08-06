На рынке произошли существенные изменения: местами овощи борщового набора подорожали вдвое

Есть актуальные ценники на товары

В Украине больше всего фиксируется удорожание капусты, цена на которую за неделю выросла почти вдвое. Остальные 4 видов овощей также изменились в цене. Это произошло из-за плохой погоды и ситуация может стабилизироваться в ближайшие недели.

В прошлом году погодные условия были лучше для выращивания капусты, поэтому цены не претерпевали существенных изменений. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для "Телеграфа".

По ее словам, цены на овощи борщового набора на рынке Шувар таковы:

репчатый лук стоит 13-18 гривен за кило, а в прошлом году — 14 гривен. Рост стоимости на него обусловлен плохими погодными условиями, задерживающими сбор урожая. К осени, вероятно, цены немного стабилизируются, но значительного понижения ждать не стоит;

картофель можно купить за 10-16 гривен, но в прошлом году он имел средний ценник в 8 гривен;

капуста белокочанная стоит 19-20 гривен, хотя в прошлом году средняя цена была 7 гривен;

морковь можно приобрести за 12-15 гривен, а в прошлом году средняя стоимость была 17 гривен;

свекла стоит 9-10 гривен.

Цены на овощи в украинских супермаркетах.

Лук

Стоимость лука белого за 1 кг в августе составляет 68,53 гривны, а в прошлом месяце — 91,17 гривны, что на 27,64 гривны дороже.

Лук репчатый и молодой репчатый в августе в среднем стоит 15,50 и 15,82 гривны. В июле ценник составлял 22,97 и 12,54 гривны соответственно. То есть на 7,27 грн дороже и на 3,28 гривны дешевле.

Лук синий предлагается в продажу по средней цене в 40,70 гривен, хотя в июле стоимость составила 53,87 гривны. Следовательно, на 13,17 гривны дороже.

Картофель

Стоимость картофеля в украинских супермаркетах составляет в среднем 15,80 гривны за кило. За месяц цена не изменилась.

Картошку молодую можно в среднем приобрести за 23,59 гривны за 1 кг. В июле стоимость составила 21,79 гривны, что на 1,8 гривны дешевле.

Картофель розовый можно приобрести за 26,90 1 кг, хотя в прошлом месяце цена составила 30,47 гривны. То есть на 3,57 гривны дороже.

Капуста

Стоимость 1 кг капусты молодой в августе составляет 39,60 грн, хотя в июле цена была 16,41 грн, что на 23,19 грн дешевле.

Капусту белокочанную можно приобрести за 34,55 гривны 1 кг. В прошлом месяце ценник был 22,05 гривны, что на 12,5 гривны дешевле.

Морковь

В украинских магазинах пока морковь предлагают купить по средней цене в 16,20 гривны. В прошлом месяце стоимость составляла 30,68 гривен, что на 14,48 гривны дороже.

Свекла

Стоимость свеклы в магазинах составляет в среднем 12,14 гривны за кило. В июле ценник был больше на 6,82 гривны — то есть 18,96 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный салатный овощ продолжает дешеветь. Аналитики дали прогноз по ценам в дальнейшем.