Выплаты вместо пенсионера может получить его семья: в каком случае

Есть 7 видов выплат, которые могут быть переданы семье пожилого лица

Если лицо, которое еще при жизни имело право на определенные выплаты, но умерло, эти начисления могут быть переданы по наследству. В некоторых случаях родственникам могут осуществить пенсию.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" объяснили, кто может получить эти выплаты. Среди начислений присутствует заработная плата, пенсии, стипендии, алименты, помощи по временной нетрудоспособности или на возмещение в связи с увечьем или другим повреждением здоровья или другие социальные выплаты.

Если вышеуказанные суммы не были получены наследодателем при жизни, они передаются членам его семьи, но если их нет, то выплаты входят в состав наследства.

Когда выплаты умершему лицу передаются членам его семьи

Это может произойти в следующих случаях:

недополученная в связи со смертью пенсионера, выплачиваемая по месяц смерти включительно, по обращению члены семьи умершего в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

причитающийся умершему заработок выплачивается работодателем членам семьи умершего работника;

суммы назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя жилищной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия, по письменному обращению такого лица, поданному в течение трех месяцев после смерти получателя.

Когда выплаты умершему лицу входят в состав наследства

Согласно закону, это может произойти в случае, когда умерший не имел членов семьи.

"Понятие "наследники" шире понятия "члены семьи". Члены семьи – это, как правило, наследники первой степени родства: муж, жена, родители и дети (но не всегда!). Если, например, умер одинокий пенсионер, его родная сестра может получить причитающиеся ему выплаты только в порядке наследования, но не по обращению в органы Пенсионного фонда", — говорят специалисты.

Когда выплаты, которые должны быть начислены лицу, можно считать полученными или не полученными

По словам специалистов, суммы считаются выплаченными, если на момент смерти выплаты лица были произведены на счет и включаются в состав наследства. Поэтому их можно будет получить только после свидетельства о праве на наследство.

А неполученными соответственно считаются суммы, которые не были выплачены до того, как лицо умерло.

"Также в случае смерти пенсионера лицам, совершившим его погребение, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти" — резюмировали на странице.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто в августе сможет получить автоматическую надбавку к пенсии.