Не затягивайте с консервацией: когда цены на продукты в Украине поползут вверх

К концу лета ценники могут упасть до 7%

Уже остался месяц до истечения лета и вместе с ним на рынке начнут расти цены на сезонные товары. Эксперт прогнозирует, что в августе еще ожидается небольшое удешевление, однако в период консервации цены точно поползут вверх.

По словам экономиста, члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, передает КИЕВ24, в течение этого месяца можно еще ожидать понижения в пределах 5-7% максимум. Однако высших процентов ждать стоит.

Пендзин объясняет, мы достигли своего предела в ценах. Потому, вероятно, конец августа — это будет конец сезона товаров. В этот период ценники поползут вверх.

Что касается дополнительных продуктов для консервирования, а именно масло и сахар, то на них цены сейчас существенно меньше, чем в прошлом году.

"Более того я вам хочу сказать, та тенденция какая сейчас есть, она будет говорить, что цены на масло сахар будут расти. Так что, если есть желание консервироваться, то наверняка лучше сейчас это делать, не оттягивая на конец августа", – резюмировал экономист.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые овощи борщевого набора существенно изменились в цене. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова рассказала об актуальных ценах и дала прогноз.