Подготовка к зиме: где украинцам выплатят до 21 тыс грн денежной помощи

Кроме выплаты, община может обеспечить мобильными газовыми котельными

Население Украины, проживающее в прифронтовых областях, получит разовую денежную помощь на зимний период. Сумма выплаты составляет 21 тысяч гривен.

Начисление будет производиться в рамках реализации программы УВКБ ООН. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Об этом решении шла речь во время очередного совещания по гуманитарному реагированию на Харьковщине. Обсуждено состояние подготовки к реализации программы УВКБ ООН по предоставлению некоторым категориям населения разовой денежной помощи на зимний период.

Согласно проекту, разовая выплата в размере 21 тысячи гривен предусмотрена на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств.

Ее также получат семьи, проживающие в пределах 10 км от линии столкновения или границы с РФ.

Кроме этого, Харьковской ОВА поручили узнать потребности населения в Дворичанской, Купянской и Волчанской территориальных общинах области. Также было рассмотрено процесс передачи территориальным общинам Харьковщины 15 мобильных газовых котельных разной мощности для обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения региона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что помощь в размере от 400 до 1000 гривен выплатится почти для 292 тысяч украинцев.