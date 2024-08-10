В Украине вдвое подорожала смородина: в чем причина и какие цены в супермаркетах

В супермаркетах цены на смородину еще больше, чем в закупке

В Украине дорожает одна из самых популярных летних ягод — смородина. Цена в 2024 году выросла больше чем в два раза, по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает EastFruit. Эксперты объяснили, чем вызвано подорожание и чего ждать от цен в будущем.

Еще 7-8 лет смородина стоила 12 гривен за килограмм, и ее продажа считалась убыточным бизнесом для малых плантаций при ручном сборе. Последние три-четыре года цена держалась в пределах 30-40 гривен.

Но в текущем сезоне урожай существенно снизился из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе и весенних заморозков. Из-за сокращения урожая цена на ягоду выросла до 70 гривен за килограмм.

"В условиях такой волатильности лучше себя чувствуют смородиновые хозяйства с большой площадью, минимум в 20 га, заложенными сортами разного срока спелости. Такие плантации с механическим уходом и сбором будут гораздо более рентабельными, чем зерновые", — говорит основатель компании Vimagro Владимир Тимкив.

В украинских супермаркетах цены на смородину превышают 100 гривен за килограмм. К примеру, в "Сильпо" 100 грамм черной смородины стоит 44,90 гривен, а красной — 14,31 гривен. В Novus 250 грамм черной смородины можно купить за 70 гривен, а красной — за 60 гривен. В Metro 250 грамм красной смородины стоит 51,91 гривны, а черной — 62,92 гривны. В Auchan 250 грамм красной смородины стоят 52,90 гривен.

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