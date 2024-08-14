Прибавка к пенсии в тройном размере: кто ее получит

Есть 4 категории человек

Некоторые пенсионеры в Украине получают "возрастные" доплаты, которые назначаются автоматически и колеблются от 300 до 570 гривен. Однако есть еще одна надбавка, которая выплачивается при достижении пожилого лица 100 лет.

Решение о предоставлении дополнительных средств было принято еще в 2012 году, пояснил эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин в видео на Youtube-канале "На Пенсии". Сумма прибавки составляет 198,8 гривны.

В то же время, по его словам, есть еще четыре категории лиц, которым выплата будет произведена в тройном размере. Это касается:

ветеранов войны;

лиц, имеющих особые заслуги перед родиной;

лиц, на которых распространяется закон о статусе ветеранов войны и жертв нацистских преследований;

пенсионеров, которым исполнилось 100 и больше лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему у некоторых пенсионеров выплаты во время отдыха меньше, чем должны быть. Адвокат отметил, что они могут терять до 4 тысяч гривен ежемесячно.