Денежная помощь для жителей и ВПЛ одного общества: какие есть условия для выплаты

Для оформления нужно заполнить онлайн-заявление

Некоторые категории населения, проживающие в Новодонецком сообществе Донецкой области, могут получить при определенных условиях максимальные 54 гривен денежной помощи.

Она будет предоставляться местному населению и ВПЛ, пострадавшим в результате полномасштабного вторжения от ОО "Ответственные граждане" в партнерстве с Mercy Corps в рамках программы финансовой поддержки для жителей этой общины. Об этом говорится в Telegram-канале.

На нее могут рассчитывать:

домохозяйства, территориально проживающих в вышеупомянутой общине Донецкой области, как местное население, так и ВПЛ;

домохозяйства, совокупный доход всех членов которого составляет менее 6318 грн на человека в месяц;

домохозяйства, проживающие в коллективных центрах, в поврежденном вследствие боевых действий жилье или беспризорными;

домохозяйства с людьми с инвалидностью;

домохозяйства с 3 или более детьми младше 18 лет;

домохозяйства, которое имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

домохозяйства с беременными женщинами/кормящими грудью;

домохозяйства с пожилыми людьми (60+);

домохозяйства, которое возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей (60+), и не имеет в своем составе других взрослых лиц в возрасте от 18 до 59 лет;

безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, не имеющие пенсии или иного постоянного источника дохода;

домохозяйства с лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями;

Сумма денежной помощи составляет 3600 гривен в один месяц, которая будет начисляться в течение одного квартала. Один человек может получить 10 800 гривен, а максимальное количество получателей в одном домохозяйстве может быть 5 человек.

Заявителям необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинцы из разных областей могут получить до 10 800 гривен в течение 3 месяцев.