В Украине упало производство молока: в чем причина и что будет с ценами

Рост цен осенью, вероятно, будет сдерживать низкая покупательная способность населения в условиях войны

В Украине сократилось производство молока. Причина в том, что из-за отключений света на фермах отключались системы вентиляции и коровы массово получали тепловые удары, что стало причиной сокращения их производительности на 20-30%. Цены на молоко и молочную продукцию будут расти.

Как сообщает milk.ua, больше всего упало производство молока в хозяйствах населения, что способствует сохранению дефицита молока на рынке. Стоимость сырого молока выросла. В результате в Украине падает рентабельность производства сыров, молочной сыворотки, сливочного масла. Молокоперерабатывающие предприятия работают с минимальной рентабельностью.

Эти факторы влияют на рост цен на сырое молоко в августе. Его стоимость в сентябре будет зависеть от спроса и активности покупателей потребителей на внутреннем рынке. Однако по прогнозам экспертов, на цены на молочные продукты будут влиять удорожание сырья и долгосрочное увеличение расходов на энергоносители.

Около 70% молока, которое идет на переработку, потребляется внутри страны и приблизительно половина этого объема используется для производства молочных продуктов. Рост цен осенью, вероятно, будет сдерживать низкая покупательная способность населения в условиях войны. Кроме того, способствовать стабилизации закупочных цен могут и значительные запасы сухого молока на складах в Украине.

Сколько стоит молоко в супермаркетах Украины 17 августа:

Цены на молоко в АТБ

Цены на молоко в сети супермаркетов АТБ

Стоимость молока в Сильпо

Цены на молоко в Novus

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько сейчас стоит курятина в Украине. Больше всего подорожала голень, но некоторые части тушки даже подешевели.