Вырастет более 45 гривен? Когда курс доллара в Украине достигнет такой отметки

Прогноз немного отличается

Средний курс доллара в Украине за год составит 42,6 или 42,70 гривны. А в конце 2024 года американская валюта достигнет цены в 44,80 или 45,7 гривны.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Министерство экономики. Они оценивают ситуацию на рынке исходя из своих ожиданий относительно продолжительности войны.

Одна группа экспертов говорит, что сделали свой прогноз с учетом того, что война окончится уже в этом году. Поэтому в течение 2024 года средний курс будет составлять 42,6 гривны, а в конце стоимость доллара достигнет 45,7 гривны.

Прогноз других экспертов говорит, что война будет продолжаться еще и поэтому средний курс бакса будет составлять 42,70 гривны в течение 2024. В конце года показатели возрастут до 44,80 гривны.

Курс доллара в Украине на 20 августа

По данным портала Минфин, 20 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,1250 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3027 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как может измениться курс доллара в Украине в 2025 году.