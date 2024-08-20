Некоторые военные могут получить компенсацию во время увольнения: при каких обстоятельствах

Надо написать заявление, рапорт и получить справку

Военные в Украине продолжают получать выплаты, надбавки и компенсации. Один из видов последнего начисления производится за неполученное вещевое имущество при увольнении со службы.

Ее размер определяется на основании справки о стоимости вещевого имущества, принадлежащего к выдаче. Однако такая выплата не будет производиться для срочников и курсантов ВУЗ, а только мобилизованным, как говорит винницкая адвокат Марьяна Слизяк.

Эта компенсация должна выплачиваться по месту службы бойца по их заявлению на основе приказа командира воинской части. В свою очередь командиры должны получить приказ от старшего командира. В документе должна указываться сумма выплаты на основе справки о стоимости вещевого имущества.

По словам адвоката, справка должна выдаваться вещевой службой воинской части. Военнослужащий вместе с рапортом и оригиналом справки о стоимости вещевого имущества должен обратиться к командиру своей воинской части, чтобы получить от него приказ. Согласно ему и будет выплачиваться компенсация.

Если военный погиб или умер, выплата равными частями начисляется членам его семьи и иждивенцам. Им нужно подать заявление по месту службы бойца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым военным предусмотрена выплата почти в 15 тысяч гривен.