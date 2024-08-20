Выросла почти на 2700 грн: какая теперь максимальная пенсия в Украине

Сумма напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность

В Украине зафиксированы минимальные и максимальные пенсии. Последнее повышение выплат произошло в марте текущего года, поэтому наивысшее начисление для пожилых лиц составляет 23 610 гривен.

С 1 января текущего года выросла сумма прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 093 гривен до 2 361 гривен, поэтому в марте был проведен перерасчет пенсий, сумма которых исчисляется из прожиточного минимума. Об этом идет речь в Пенсионном фонде Украины.

Согласно данным, минимальная пенсия в Украине не может быть ниже 2 361 гривны, что на 268 гривен больше, чем в 2023 году. В то же время максимальная выплата была увеличена до 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно иметь стажа украинцу, чтобы он смог выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Следует отметить, что ежегодно требования для выхода на отдых будут увеличиваться.

Однако если украинец не смог вовремя выйти на отдых и будет продолжать работать, то к его будущей пенсии будет выплачиваться надбавка. Процент, на который увеличится выплата зависит от количества отработанных дополнительных лет.