Как может вырасти цена на хлеб и будет ли он дефицитным: мука в Украине подорожала вполовину

Эксперт говорит о том, как важно поднять ценник

В Украине уже некоторое время наблюдается постоянное удорожание хлеба. На цены оказывает влияние ряд факторов. Есть вероятность, что большинство хлебозаводов закроются и будет малое предложение продукта.

В течение двух месяцев лета стоимость муки подскочила на 50%, и тенденция сохранится в дальнейшем. По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей и директора компании "Киев Хлеб" Юрия Дученко в комментарии "Минфину", помимо повышения стоимости сырья, также растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и не только.

"Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысячи. Мука в себестоимости хлеба – это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%", – объясняет Дученко.

Поэтому, по его мнению, стоимость этого популярного продукта нужно повысить на 15-20%. В случае, если цена останется такой же, многие производители прекратят свою работу и в Украине начнутся проблемы с предложением хлеба.

"Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине упало производство молока. Что будет с ценами в дальнейшем.