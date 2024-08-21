Заявки принимаются до 1 октября: кому из ветеранов начислят выплаты ко Дню Независимости

Некоторым военным нужно обратиться в ПФУ

В Украине ко Дню Независимости Украины военным, а именно ветеранам предусмотрена денежная выплата. Некоторым из них нужно будет обратиться в ПФУ с заявлением о предоставлении средств.

Выплата регулируется законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Это говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Кто получит выплату до 24 августа

Некоторым пенсионерам, а именно тем, кто имеет право на это начисление, выплаты производятся с 4 августа без дополнительного обращения.

Для ветеранов войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на внебюджетные счета их воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных заявок.

А вот лица, которые имеют право на эти средства, одновременно не проходят службу или не работают, а также не являются пенсионерами, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины. В таком случае выплата поступит по месту жительства на текущий счет.

Следует отметить, что 2 категория лиц, которые по объективным причинам не подали заявку до 1 августа, могут это сделать до 1 октября текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые военные могут получить компенсацию при увольнении со службы.