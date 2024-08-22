Почти 1 тыс грн надбавки к пенсии: при каких обстоятельствах она выплатится

Есть только одна категория украинцев, имеющих право на 40% доплаты

В Украине пенсионеры могут увеличить свои выплаты не только посредством индексации, но и надбавок. Одна из таких будет осуществляться пожилым лицам, нуждающимся в посторонней помощи.

Ее размер составляет как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Об этом говорится в статье 2-1 постановления "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу".

По состоянию на 1 января 2024 года сумма прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2361 гривны.

Согласно данным, 944 гривны насчитают одиноким лицам, которые достигли 80-летнего возраста и по заключению медкомиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Заявителю следует обратиться в ПФУ с паспортом, идентификационным кодом и заключением от ВКК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у пенсионера есть возможность самостоятельно увеличить свою выплату на 54%.