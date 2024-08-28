Новая пенсионная система: когда она начнет действовать и как будут рассчитываться выплаты

Ответ дал министр соцполитики

Правительство в Украине вскоре может изменить систему расчета пенсионных выплат. Это решение будет одобрено в начале 2025 года, а применится с 2026 года.

После новшеств при расчете пенсии будут учитываться количество отработанных лет и взносов, которые будут уплачиваться лицом каждый месяц. Об этом рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью "Укрінформу".

Она напоминает, что в Украине есть 3 вида пенсий, в частности солидарная, обязательная и добровольная накопительная.

"Сегодняшняя система часто и много претерпевала изменения. И поэтому расчет пенсии усложнился. Сейчас она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и т.д. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм", — сказала она.

После перемен новая система будет учитывать только два фактора — количество отработанных лет и взносов, которые будут уплачены украинцем ежемесячно.

В то же время, эти взносы будут переводиться в баллы. Каждый балл будет равен 30% от средней заработной платы за соответствующий год. Другими словами это означает, что лица, наработавшие 35 лет и получавшие среднюю зарплату в течение этого периода, могут ждать 30% своей заработной платы через солидарную пенсионную систему.

Жолнович также отмечает, что лицо, поработавшее минимум 15 лет и зашедшее в эту систему, точно получит 30% минимальной зарплаты в текущем году.

"В лучшем случае, мы сможем их принять в начале 2025 года. Затем понадобится время на IT-решение: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 системы начнут работать”, — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно заплатить за один год страхового стажа, которого может не хватить для выхода на пенсию.