Курс может пересечь границу в 42: почему доллар будет дорожать в сентябре

Эксперт не прогнозирует резких изменений

В течение этого месяца курс американской валюты будет колебаться в зависимости от отключения света и обесценивания гривны. Есть вероятность, что показатели пересекут 42 гривны.

Сентябрь отличится деловой активностью, но давление на гривну будет небольшим. Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для "Главреда".

"Сентябрь в Украине традиционно отмечается оживлением деловой активности и потребительского спроса, что стимулирует потребность в валюте для импортеров. Из-за отключения электроэнергии следует ожидать несколько повышенного валютного спроса именно по линии энергетических товаров. Также давление на гривну может оказывать и усиление девальвационных ожиданий, ведь украинцы ожидают от осенних месяцев девальвации, чем создают дополнительный спрос на валюту", — сказала эксперт.

По ее словам, Нацбанк будет прилагать усилия для того, чтобы уменьшить коридор колебаний курса. Однако и полной стабилизации ждать не стоит.

Золотько прогнозирует, что курс наличного доллара в течение сентября будет колебаться в пределах 41,4-42,2 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 сентября

По данным портала Минфин, в пятницу, 6 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,45 (продажа). Наличный курс — 41,31 (покупка) и 41,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,089 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких пределах будет колебаться курс доллара в Украине до конца 2024 года.