"Невозможно предсказать": какой новой отметки может достичь курс доллара

Экономист назвал один весомый фактор влияния на валюту

Курс доллара в Украине может достичь 50 гривен. Однако все будет зависеть от ситуации на фронте.

В ходе военных действий в любой стране будет девальвация национальной валюты. Об этом рассказал доктор социальной экономики, экономист Зиновий Свереда в эфире "КИЕВ24".

По его словам, во время переговоров с западными партнерами поднимаются финансовые вопросы и сотрудничество вместе с военной помощью.

"Потому что во время войны в любом государстве всегда идет девальвация национальной валюты. Это было во все времена, по всему миру. И мы этого процесса избежать не сможем", — объясняет экономист.

Предсказать, когда именно доллар подорожает до 50 или больше гривен, Свереда не может.

"Это будет зависеть не столько от разного рода финансовых операций, сколько от ситуации на фронте. То есть, если мы хотим иметь свободную конвертируемую гривну в мире, стабильную и прочную, мы должны победить в войне", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине на 19 сентября

По данным портала Минфин, в четверг, 19 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,70 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,45 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда ждать серьезного роста курса доллара до 45 гривен в Украине.