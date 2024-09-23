До 36 тыс грн на бизнес: украинцы каких областей получат денежную помощь

Заявление можно подать электронно

Некоторые пострадавшие от войны украинцы рассчитывают на денежную помощь. Она будет осуществлена на поддержку, запуск и возобновление хозяйственной деятельности.

Сумма выплаты колеблется от 26 до 36 тысяч гривен и будет предоставляться от "Эстонского совета по делам беженцев". Об этом сообщили на сайте представительства.

Эту сумму могут ожидать предприятия, которые были вынуждены переехать в другой регион нашей страны и вернулись на свои предыдущие места жительства после вынужденного перемещения.

Денежную помощь можно потратить на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.

Кто может подать заявление на выплату

Такую возможность имеют хозяйства, работающие в:

животноводстве;

растениеводстве;

пчеловодстве;

огородничестве;

приготовлении пищевых продуктов;

предоставление услуг;

пошиву/ремонту одежды;

ремеслах.

Заявки на выделение средств будут рассматриваться от предприятий:

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Кировоградской области;

в Николаевской области;

в Полтавской области;

в Харьковской области;

в Черкасской области.

Зарегистрироваться на денежную помощь можно по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной помощи на оплату коммуналки для ВПЛ в одном из областных центров.