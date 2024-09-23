До 36 тыс грн на бизнес: украинцы каких областей получат денежную помощь
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Заявление можно подать электронно
Некоторые пострадавшие от войны украинцы рассчитывают на денежную помощь. Она будет осуществлена на поддержку, запуск и возобновление хозяйственной деятельности.
Сумма выплаты колеблется от 26 до 36 тысяч гривен и будет предоставляться от "Эстонского совета по делам беженцев". Об этом сообщили на сайте представительства.
Эту сумму могут ожидать предприятия, которые были вынуждены переехать в другой регион нашей страны и вернулись на свои предыдущие места жительства после вынужденного перемещения.
Денежную помощь можно потратить на покупку товаров и услуг, которые необходимо направить на масштабирование производства и получение дохода.
Кто может подать заявление на выплату
Такую возможность имеют хозяйства, работающие в:
- животноводстве;
- растениеводстве;
- пчеловодстве;
- огородничестве;
- приготовлении пищевых продуктов;
- предоставление услуг;
- пошиву/ремонту одежды;
- ремеслах.
Заявки на выделение средств будут рассматриваться от предприятий:
- в Донецкой области;
- в Запорожской области;
- в Кировоградской области;
- в Николаевской области;
- в Полтавской области;
- в Харьковской области;
- в Черкасской области.
Зарегистрироваться на денежную помощь можно по ссылке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежной помощи на оплату коммуналки для ВПЛ в одном из областных центров.