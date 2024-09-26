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Выше 42 пока не ожидается? В каких пределах будет колебаться курс доллара до конца недели

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Нацбанк следит за колебаниями

На украинском рынке продолжает колебаться курс доллара. Эксперт прогнозирует, что Национальный банк пока не готов к тому, чтобы повысить официальные показатели до 42 гривен.

До конца текущей недели курс американской валюты в банках будет находиться в пределах коридора от 40,90 до 41,85 гривны, а в обменниках финкомпаний — от 41,00 до 41,80 гривны. Об этом сообщил аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Но сохранятся и сети обменников финкомпаний, которые будут держать спред между покупкой и продажей по доллару и за евро в пределах до 70 копеек и даже до 1 гривны. Особенно этим будут "грешить" обменники в крупных торговых точках, где всегда наблюдается повышенная потребность у населения в гривне, и желающих сдать валюту достаточно много", — говорит он.

В то же время он объясняет, что в настоящее время в планах Нацбанка нет повышения официального курса доллара до 42 гривен. Регулятор будет вынужден держать показатели ниже этого уровня до ноября-декабря 2024 года.

Курс доллара в Украине на 26 сентября

По данным портала "Минфин", в четверг, 26 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,51 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3744 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чем может помочь курс доллара выше 42 гривен Украине.

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