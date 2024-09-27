"Раз на 10 лет угадывают курс": подорожает ли доллар до 45 грн в следующем году

Готовиться ли к резкому повышению курса

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрен курс доллара в 45 гривен. Однако нардеп объясняет, что этих показателей не стоит ожидать.

Такой прогноз нужен для подсчета различных расходов, например, связанных с импортом. Кроме того, все считается с запасом, поэтому показатели завышают, как говорит нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, никто не знает, каким на самом деле может быть курс доллара.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. … Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – пояснил он.

К тому же он объясняет, что в бюджет не закладывается курс, он только в макропрогнозе. А показатели в свою очередь чиновниками под цифры бюджета.

"Если бы они умели угадывать курс – были бы олигархами на Валл Стрит. Но не угадывают", – резюмировал он.

Курс доллара в Украине на 27 сентября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 27 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,53 (продажа). Наличный курс — 41,38 (покупка) и 41,46 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2085 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как может помочь Украине курс доллара по 42 гривны.