Доллар перестал дешеветь: какого курса ждать в течение этой недели

Выше 42 он точно не прыгнет

На валютном рынке Украины некоторое время держалось снижение курса американской валюты. Текущая неделя принесет качели.

В течение 2-6 октября 2024 года курс наличного доллара будет постоянно колебаться в зависимости от ситуации в безналичном сегменте. Такой прогноз дал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

По его словам, ожидается расширение коридора показателей продаж наличной валюты на 10 копеек. Курс доллара будет колебаться в пределах 41,30-41,90 гривен в течение этой недели.

Курс доллара по состоянию на 2 октября

По данным портала "Минфин", в среду, 2 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2476 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли вероятность удорожания американской валюты до 45 гривен в следующем году в Украине. Мнение высказал нардеп Ярослав Железняк.