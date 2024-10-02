Более 20 тыс грн для военных и их семей: кому и где их выплатят

Она выплачивается один раз

Участникам боевых действий, военным, пострадавшим от войны и членам их семей предусмотрены определенные выплаты. Одна из таких насчитывается в Нижневербежской сельской территориальной общине в Ивано-Франковской области.

Она будет предоставляться один раз в размере 20 440 для военнослужащих, участников боевых действий, непосредственно участвующих в боевых действиях, осуществлении мер по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, зарегистрированных на территории этой общины. Об этом сообщили в "Dosvit".

Какие документы нужно предоставить

Письменное заявление и согласие на сбор и обработку информации о персональных данных, необходимых для назначения материальной помощи (приложение 1);

Копию паспорта гражданина Украины;

Копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют об этом отметку в паспорте);

Копию выписки из реестра территориальной общины о месте регистрации военнослужащего или участника боевых действий;

Копию справки о непосредственном участии в боевых действиях и обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации против Украины, и/или удостоверения УБД, и/или копию справки, подтверждающей действительное пребывание на службе, выданную не позднее как 30 календарных дней до дня подачи документов;

В случае обращения супруги/супруга копию свидетельства о браке;

В случае обращения одного из родителей копию свидетельства о рождении военнослужащего или участника боевых действий, потерпевшего в результате российской агрессии и войны в Украине;

Копия счета открытого в банковском учреждении (ПриватБанк, Сбербанк), принадлежащего военнослужащему/участнику боевых действий. Для выплаты пособия через отделение "Укрпочта" заявитель указывает в заявлении адрес и номер почтового отделения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кому из военных ежемесячно могут насчитывать по 50 тысяч гривен.