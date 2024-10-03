Значительная денежная помощь за вред жизни и здоровью: кто из украинцев может ее получить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При определенных обстоятельствах средства получает семья
Некоторые украинцы могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Ее размер колеблется от 200 000 до 1 000 000 гривен.
На него имеют право четыре категории лиц. Об этом говорится в законе "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".
Кто может получить деньги
Право на назначение и выплату единовременной помощи за вред жизни и здоровью имеют лица из числа:
- работников объектов критической инфраструктуры,
- государственных служащих,
- должностных лиц местного самоуправления.
Если они стали лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания во время исполнения должностных обязанностей в период военной агрессии Российской Федерации против Украины в районах проведения после 24 февраля 2022 года военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.
Если лица, имеющие право на выплату, погибли, средства будут начисляться их семьям.
Какая сумма единовременной помощи
Согласно закону, размер выплаты составляет:
- лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен;
- лицам с инвалидностью II группы – 500 тысяч гривен;
- лицам с инвалидностью III группы – 200 тысяч гривен;
- в случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен
Пострадавшие, которым предусмотрена эта выплата, могут получить ее в течение трех лет с момента получения прав на нее.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и кто может получить денежную помощь на погребение.