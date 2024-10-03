Значительная денежная помощь за вред жизни и здоровью: кто из украинцев может ее получить

При определенных обстоятельствах средства получает семья

Некоторые украинцы могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Ее размер колеблется от 200 000 до 1 000 000 гривен.

На него имеют право четыре категории лиц. Об этом говорится в законе "Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Кто может получить деньги

Право на назначение и выплату единовременной помощи за вред жизни и здоровью имеют лица из числа:

работников объектов критической инфраструктуры,

государственных служащих,

должностных лиц местного самоуправления.

Если они стали лицами с инвалидностью в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания во время исполнения должностных обязанностей в период военной агрессии Российской Федерации против Украины в районах проведения после 24 февраля 2022 года военных (боевых) действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям.

Если лица, имеющие право на выплату, погибли, средства будут начисляться их семьям.

Какая сумма единовременной помощи

Согласно закону, размер выплаты составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен ;

; лицам с инвалидностью II группы – 500 тысяч гривен ;

; лицам с инвалидностью III группы – 200 тысяч гривен ;

; в случае гибели (смерти) – 1 миллион гривен

Пострадавшие, которым предусмотрена эта выплата, могут получить ее в течение трех лет с момента получения прав на нее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и кто может получить денежную помощь на погребение.