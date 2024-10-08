Еще один популярный фрукт побил ценовой рекорд

Фермеры хотят заложить большую часть товара в хранилища

На украинском рынке некоторое время дешевели яблоки, однако уже через месяц цены снова поползли вверх. Одной из причин положительной тенденции на зимние сорта фрукта есть сокращение предложения осенних сортов.

Пока этот товар можно приобрести по 15-22 гривны 1 килограмм, но цена колеблется в зависимости от сорта, качества и объема партии. Неделей ранее их цена была на 23% меньше, как сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам специалистов, удорожание зимних сортов яблок вызвано сокращением предложения фруктов осенних сортов, которые в свою очередь больше всего пользуются высоким спросом. В то же время возросла торговая активность, так как произошло уменьшение объемов фруктов и ягод местных производителей. На отпускные цены также отразится решение производителей заложить основной объем яблок на хранение.

Кроме того, как отмечают аналитики, сейчас яблоки продаются в среднем на 36% дороже, чем в прошлом году. Между тем, сейчас потовые цены на этот товар являются самыми высокими за последние 7 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена на малину также побила семилетний рекорд.