При определенных условиях военным могут выплатить помощь в размере их зарплаты

Ее могут получить и семьи бойца

Военные в Украине имеют право на выплату материальной помощи по решению социально-бытовых вопросов.

Сумма зависит от размера денежного обеспечения военного. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" и в поручении Министра обороны Украины.

Военные могут получить денежную помощь в размере денежного обеспечения военного на основе следующих оснований:

смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей и родителей военнослужащего;

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия); заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты может осуществить государство для военных, получивших ранения.