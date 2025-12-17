Дипломатия подворотни: Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" — что это значит?

Руководитель России прибег к оскорбительной лексике

Владимир Путин в среду, 17 декабря, выступил с новыми агрессивными заявлениями. Среди прочего он назвал европейских политиков "подсвинками", заявив, что они ждали скорого развала России и надеялись "поживиться" на этом.

Звучит обидно, но что на самом деле означает это слово? В каждом языке есть выражения, кажущиеся грубыми, но имеющие вполне себе литературное значение. "Телеграф" рассказывает, что кроется за этим словом и почему глава России прибег к такой лексике.

Что сказал Путин

"Все считали, что за короткий период РФ развалится, а европейские подсвинки сразу включились в эту работу в надежде поживиться на развале нашей страны", – заявил глава РФ.

Таким образом, Путин обвинил европейских лидеров в том, что они якобы ожидали краха его государства. По его словам, политики ЕС готовились использовать эту ситуацию в свою пользу.

Что означает "подсвинок"

"Подсвинок" в украинском – это не только оскорбление, но и конкретное понятие из словаря. По словарю украинского языка, "підсвинок" – это прежде всего немолочный поросенок в возрасте до года. Обычное сельскохозяйственное понятие, используемое крестьянами для обозначения молодых свиней.

В то же время это слово имеет и переносное значение. Им могут называть нечистоплотного, непорядочного или неблагодарного человека. В таком контексте "подсвинок" становится пренебрежительным изречением.

Украинские писатели тоже использовали это слово в своих произведениях. Иван Франко писал о персонаже, который "проклинав півголосом діда Панька, що йому дав такий малий хлібець, а сьому чорномазому підсвинкові такий великий".

Зачем Кремль использует такую лексику

Это слово стало частью обновленного словаря Кремля. Москва все чаще прибегает к оскорблениям и унижениям своих оппонентов, демонстрируя так называемый "пацанский" стиль в своих заявлениях.

Ранее подобные эпитеты часто использовал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. В частности, он упоминал "хрюканье" в адрес западных политиков.

