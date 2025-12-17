В ГУР говорят, что Россия уже ведет войну против Европы: Скибицкий раскрыл детали

Россия расширяет влияние в странах ЕС

Заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий считает, что Россия наращивает темпы гибридной войны против стран ЕС, в частности путем распространения пропаганды. Об этом он сообщил во время форума "Стойкая Европа" в Брюсселе, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

Скибицкий объяснил, что украинская разведка ежемесячно мониторит информационное пространство и выявляет экспертов, журналистов, представителей общественных организаций и церкви, которые распространяют российские и антиукраинские нарративы не только внутри нашего государства, но и за рубежом.

"Мы видим, насколько пропаганда связана с теми вопросами, которые обсуждаются международным сообществом и касаются прежде всего Украины. В феврале мы зафиксировали 75 человек, которые распространяли российскую пропаганду и российские нарративы.

В мае таких лиц было уже 121 — именно в том месяце начался первый раунд Стамбульских переговоров между Украиной и Россией", — привел пример заместитель начальника ГУР.

"Что такое ноябрь? Это начало переговоров между Украиной и США. Вы видите, насколько активно все это используется, и при этом есть представители разных стран, в том числе государств Европейского Союза, которые реально работают на российскую пропаганду", — добавил Вадим Скибицкий.

Разведчик указал на опасность российской организации "Россотрудничество". Полное название структуры — Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Оно проводит свою деятельность прежде всего на Западе.

"Министерство иностранных дел РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации — это основные кураторы.

Речь идет о разного рода фондах, местных ячейках, организациях, одна из которых называется "Русский дом" и работает очень активно. На сегодняшний день основные задачи, которые выполняет РФ через "Россотрудничество", четко определены и прослеживаются в Европе.

Основное — это российская пропаганда. Это использование культурных связей, обучение, вербовка студентов, которые затем также будут агентами влияния. Это и сбор средств, и попытки проводить все мероприятия для того, чтобы Россия избежала международных санкций", — пояснил Скибицкий.

По его информации, на сегодняшний день "Россотрудничество" действует в 19 странах мира. В то же время ячейки "Русского дома" открыты в 12 государствах-членах ЕС. Один из них – в политической столице Европы – городе Брюссель.

"Если мы говорим, ведет ли Российская Федерация гибридную войну против Европы – да. И это соответствующие индикаторы и подтверждение активности РФ именно среди европейского сообщества.

Я уже не хочу останавливаться на дронах, появляющихся над военными объектами и гражданскими аэропортами в Европе, и других вопросах, связанных с гибридными подходами России", — добавил Вадим Скибицкий.

Он подчеркнул, что Москва "наращивает усилия и усиливает влияние" в Европе, о чем военная разведка Украины не устает предупреждать своих партнеров.

