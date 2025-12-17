Все документы у Путина давно на столе? Возможен ли мир в Украине уже к Рождеству

Визиты Виткоффа и Кушнера в Москву – это все бутафория

Замораживание войны в Украине может произойти еще до Рождества, поскольку к этому готовы и президент США Дональд Трамп, и наши европейские союзники, и сама Россия имеет значительно меньше ресурсов продолжать вооруженный конфликт столь высокой интенсивности.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, мир к Рождеству (25 декабря) станет завершением горячей фазы противостояния в Украине.

— Замораживание войны в Украине будет означать начало долгой истории противостояния России с Европой и усиление угроз конвенционной войны, которой будут предшествовать диверсии, теракты, атаки на Европу и тому подобное. Это будет продолжаться долго и до бесконечности, — говорит аналитик.

В то же время, он отмечает, что в ходе последних трехсторонних переговоров в Берлине было решено 90% вопросов, необходимых для установления мира между Россией и Украиной. Если стороны придут к согласию еще по двум – президент США Дональд Трамп сможет убедить Москву принять гарантии безопасности Киеву, аналогичные пятой статье НАТО.

— Нерешенными остались вопросы о статусе территорий, которые, я считаю, будут контролировать совместно украинская и российская сторона. Не исключаю даже международную миссию под эгидой ООН, — говорит политический эксперт. — И второй вопрос — гарантии безопасности, поскольку [заместитель главы МИД РФ Сергей] Рябков говорит, что "не может быть сапога солдата НАТО на территории Украины даже после завершения войны".

По словам аналитика, остальные вопросы решены. За скобки вынесена тема Русской православной церкви, русского языка и даже сокращения ВСУ. Между тем, как минимум, с американцами и европейцами решен вопрос гарантий безопасности Украины.

— Относительно контакта с русскими — это абсолютно все бутафория. Формальный визит условно Уиткоффа-Кушнера состоится в Москву очень быстро. Они снова там 3-4 часа с Путиным переговорят о Рюриковичах, но все документы уже давно на столе в Москве подытожил Валерий Клочок

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Берлине могут приблизить нас к миру.