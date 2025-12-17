Мы на пути к поражению? Грицак рассказал, что помогает Украине держаться

Украинцы устали, но остаются оптимистами

Ситуация на фронте сложная, а перемирие в нынешних условиях может напоминать капитуляцию. Однако Украина до сих пор не сдается, и причина этого – не только военная мощь или западное оружие. Ключевой фактор находится в сознании граждан, которые, несмотря ни на что, не теряют веры.

Что нужно знать:

Украина нуждается в перезагрузке в ближайшие месяцы

Страна на пути к стагнации

Общество сохраняет веру, несмотря на сложную ситуацию

Об этом историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал "Телеграфу" в материале: "Позицию Путина по отношению к Украине можно описать одним словом — Грицак о перемирии, выборах и Залужном".

Историк отмечает, что при нынешних обстоятельствах любое перемирие может быть близко к капитуляции. Многое зависит от того, сможет ли Украина усилить свои позиции.

Стране нужна перезагрузка – на поле боя, во внутренней политике или прорыв в переговорах с ЕС. "Украина должна найти какую-то историю успеха в ближайшие месяцы. Пока этого успеха нет, особенно, на фоне коррупционного кризиса", — говорит Грицак.

Профессор обращает внимание на важного актера – украинское общество. Граждане обладают субъектностью и привыкли, что ничего не решается без них.

Украинцы измучены, без сомнения, но не теряют своей стойкости, говорит историк.

По словам Грицака, согласно с опросами, украинцы считают, что дела идут к худшему, и этот процент увеличивается. Но в то же время 75% верят в украинскую победу. Большинство и дальше верят, что в Украине возможен положительный сценарий.

В то же время, эксперт признает, что история не всегда заканчивается хорошо, и это должно мотивировать общество. Украина сейчас на пути к продолжительной стагнации и, может быть, даже к поражению. Украинцы понимают эти угрозы.

Ярослав Грицак, профессор УКУ

"Очень важно, что при том всем украинцы базово остаются оптимистами. И этот базовый оптимизм – фактор в войне", – подчеркивает Грицак. По его мнению, нереальные мечты скорее у Путина и Трампа, чем у украинцев.

