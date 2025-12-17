Лезть на крышу нет нужды: три народных средства для чистки дымохода

Какие простые и доступные средства помогут избавляться от сажи и копоти без дополнительной очистки трубы

Газовый или твердотопливный котлы нуждаются в регулярной чистке дымохода. В противном случае эффективность их работы снижается в разы и возникает реальная опасность задымления и возникновения пожара.

Разумеется, механический способ очистки дымохода — самый эффективный. Представители старинной профессии "трубочист" не дадут соврать. Но используя народные методы, можно делать это реже чем обычно.

Три средства для очистки дымоходов:

Картофельные очистки (около ведра за один раз). При приготовлении в пищу картофеля следует отложить его шелуху, слегка ее подсушить, и при случае подкинуть в разогретый котел. Картофельный крахмал вступает в реакцию с сажей, после чего она сама осыпается вниз.

Осиновые дрова . Они тоже подкидываются в разогретую топку, что способствует выжиганию копоти.

Каменная соль. 100-200 грамм подсыпаются в топку в начале розжига.

Специалисты напоминают, что этими средствами можно пользоваться примерно раз в месяц. Полное очищение гарантируется только после механической чистки с помощью специальных ершей.

